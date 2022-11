L'ultima partita di Angel Di Maria con l'Argentina, vinta 5-0 contro gli Emirati Arabi, ha mostrato che "El Fideo" è in piena forma, avendo segnato due reti, regalato un assist e fornito giocate importante.

I tifosi della Juventus, dopo tre mesi non indimenticabili del "Fideo" con la casacca bianconera, si sono riversati sui social per "accusare" il laterale sudamericano di poca professionalità e scarso attaccamento alla maglia della Juve.

Di Maria: con la Juventus assente, con la nazionale Argentina decisivo

L'arrivo di Angel Di Maria alla Juventus nella scorsa estate era stato accolto dai tifosi bianconeri come uno dei colpi più importanti messi a segno dal direttore sportivo Federico Cherubini.

L'apporto dell'argentino però, dati alla mano, non è stato dei migliori e tra gli infortuni e l'espulsione rimediata sul campo del Monza "El Fideo" non è riuscito a mettere la propria impronta sull'inizio della stagione affrontata dagli uomini di Massimiliano Allegri. Inoltre, l'ombra del mondiale in Qatar ha praticamente accompagnato Di Maria sin dal suo arrivo alla Continassa, con interviste frequenti del giocatore, che testimoniavano la sua volontà di giocare la kermesse internazionale in Qatar al massimo delle condizioni fisiche. Questo ha innestato in alcuni tifosi della Juventus un dubbio, quello che il sudamericano non volesse spingere troppo il piede sull'acceleratore con la casacca bianconera per evitare infortuni gravi e mantenersi in forma per la propria nazionale.

Nell'amichevole giocata dall'albiceleste contro gli Emirati Arabi Di Maria ha regalato colpi di classe, segnato due gol e servito un assist al suo amico e compagno Lionel Messi. Ovviamente la prestazione del "Fideo" non è passata inosservata ai tifosi della Juve, che si sono riversati sui social per "contestare" il comportamento del calciatore classe '88.

Di Maria segna e convince con l'Argentina, i tifosi della Juve non ci stanno

La notizia della doppietta di Di Maria contro gli Emirati Arabi è girata sul web e diversi tifosi della Juventus non hanno preso bene la prestazione maiuscola del classe '88.

Sui social si leggono di commenti piccati nei confronti di Angel Di Maria come questo: "È fresco perché ha giocato due volte con la Juve, stendiamo un velo pietoso" o come chi dice: "Il mondiale è taumaturgico, ti guarisce all'improvviso". Insomma, messaggi ironici che confermano un malcontento generale dei tifosi juventini nei confronti di Di Maria.