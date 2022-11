In questi giorni i tifosi della Juventus stanno seguendo con attenzione le prestazioni dei giocatori bianconeri che andranno al mondiale. Le varie nazionali stanno facendo alcune amichevoli per arrivare al meglio a Qatar 2022. Proprio nella giornata di ieri 16 novembre, l'Argentina ha giocato con gli Emirati Arabi Uniti e tra i giocatori più in forma c'era Angel Di Maria, autore di una doppietta. In campo per 80 minuti si è visto anche Leandro Paredes.

La presenza dei due giocatori della Juventus ha scatenato l'ironia dei tifosi bianconeri che hanno preso di mira i due argentini.

Secondo alcuni sostenitori Angel Di Maria e Leandro Paredes alla Juventus faticano, mentre in nazionale risplendono: "I problemi fisici spariti a testimonianza che i miracoli esistono", come ha Ironizzato qualcuno sui social.

Insomma, secondo i tifosi, Di Maria e Paredes si sarebbero sostanzialmente "risparmiati" proprio per arrivare al meglio ai mondiali.

Di Maria e Paredes in forma mondiale

La Juventus, in queste settimane, presterà 11 giocatori alle varie nazionali impegnate al mondiale. I bianconeri che saranno in Qatar sono: Danilo, Alex Sandro, Bremer, Szczesny, Milik, Kostic, Vlahovic, Di Maria, Paredes, McKennie e Rabiot.

Alcuni di loro in questa prima parte della stagione hanno giocato spesso, mentre altri hanno avuto alcuni problemi fisici che li hanno fermati.

Per esempio, Dusan Vlahovic e Weston McKennie non sono stati a disposizione nelle ultime partite e Massimiliano Allegri li ritroverà solo nel 2023. I loro problemi fisici, però, sono risolvibili e per questo motivo saranno a disposizione rispettivamente di Serbia e Stati Uniti per il Mondiale.

I giocatori che più di tutti hanno sollevato i dubbi dei tifosi della Juventus sono Angel Di Maria e Leandro Paredes.

Secondo alcuni sostenitori juventini i due argentini in bianconero si sarebbero risparmiati per non correre rischi in vista del mondiale. Occorre comunque ricordare che Di Maria era tornato in campo contro l'Inter ed era anche stato decisivo, innescando l'azione che ha portato al gol di Fagioli. Comunque adesso Angel Di Maria si concentrerà sui mondiali per poi tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per il 2023.

La Juventus pianifica alcune amichevoli

Mentre undici giocatori sono al seguito delle rispettive nazionali, la Juventus pensa a questi mesi di pausa e sta pianificando la preparazione. La squadra da domani 18 novembre andrà in vacanza e la ripresa è fissata per il 6 dicembre.

Da lì in avanti verrà fatto un "richiamo" di preparazione e nel frattempo la Juventus giocherà delle amichevoli contro Arsenal e Barcellona, che serviranno soprattutto a Paul Pogba e Federico Chiesa per mettere minuti nelle gambe.