La Juventus nelle prossime settimane sarà impegnata sul Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Secondo alcune indiscrezioni il club bianconero potrebbe doversi guardare le spalle da alcune società interessate a Dusan Vlahovic, che piacerebbe in particolare al Manchester United.

La società inglese lavora al sostituto di Cristiano Ronaldo, che difficilmente rimarrà allo United dopo la recente intervista sulle strutture d'allenamento e sul rapporto professionale non idilliaco con alcuni dirigenti e con il tecnico Ten Hag. Secondo alcuni rumor la società inglese potrebbe offrire ai bianconeri Martial e Van de Beek per arrivare a Vlahovic.

Possibile offerta del Manchester United per Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Manchester United sarebbe interessato all'acquisto di Dusan Vlahovic e potrebbe arrivare a offrire il cartellino dell'attaccante Anthony Martial e del centrocampista Donny Van de Beek. Il francese e l'olandese interesserebbero alla società bianconera e sarebbero valutati un totale di circa 70-80 milioni di euro, più o meno il prezzo di mercato del centravanti serbo.

Per il momento Vlahovic non è riuscito a dare un grande contributo in questa prima parte di stagione, faticando anche con l'idea di gioco di Allegri. Il serbo ha comunque avuto una buona intesa con il compagno di reparto Arkadiusz Milik.

In futuro la Juventus potrebbe considerare una sua partenza, ma pare difficile però che il giocatore venga ceduto in cambio di contropartite tecniche. La società bianconera preferirebbe infatti in tal caso una cifra cash, così eventualmente da poter investire su un altro giocatore importante che possa sostituirlo.

Il resto del mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato in merito a una possibile partenza di Vlahovic non trova particolari conferme fra i vari giornali sportivi italiani. Pare infatti estremamente difficile che la Juventus possa lasciarlo partire già a gennaio (a un solo anno dal momento del suo arrivo), la sua partenza potrebbe essere eventualmente valutata a giugno.

Intanto a fine stagione potrebbero lasciare Torino i vari Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, tutti in scadenza di contratto a fine giugno: se quindi non raggiungeranno l'accordo per un prolungamento contrattuale coi bianconeri in questi mesi, potrebbero trovarsi liberi a parametro zero dal prossimo 1° luglio.