L'Inter nelle prossime settimane si concentrerà sul Calciomercato, iniziando a pensare anche all'estate. Secondo alcune indiscrezioni la società nerazzurra potrebbe sondare il profilo di Alex Sandro, che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con la Juve e liberarsi a parametro zero.

Alcuni top club europei, inoltre, potrebbero bussare alla porta per avere Nicolò Barella, ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a trattare per meno di 100 milioni di euro.

I nerazzurri inoltre potrebbero doversi guardare da eventuali interessi di altri club per il direttore sportivo Piero Ausilio, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e per il futuro potrebbe interessare all'Atletico Madrid.

L'Inter valuta il futuro di Ausilio: va in scadenza nel 2024

Piero Ausilio potrebbe rientrare in futuro in una girandola che riguarderebbe anche altri direttori sportivi. La Juventus, infatti, potrebbe cambiare parte della società in futuro e starebbe sondando Cristiano Giuntoli del Napoli e Andrea Berta dell'Atletico Madrid. Qualora il club che milita in Liga, dovesse separarsi dal direttore sportivo Berta, potrebbe puntare proprio sull'attuale dirigente dell'Inter.

Ausilio ha il contratto in in scadenza nel 2024 come i colleghi Baccin e Giuseppe Marotta: occorre specificare che comunque Ausilio è molto legato al progetto Inter e non è assolutamente detto che voglia lasciare. La scelta dipenderà anche dalla proprietà: se il contratto al direttore sportivo non venisse rinnovato, a quel punto egli potrebbe davvero prendere in considerazione nuove piste per il futuro.

C'è la fila per Barella

Intanto in estate dirigenti dell'Inter potrebbero prendere in considerazione eventuali offerte che arriverebbero per Nicolò Barella. Il centrocampista sarebbe nel mirino di Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Real Madrid e avrebbe una valutazione di circa 100 milioni di euro, cifra sotto alla quale i meneghini non sembrano disposti a trattare.

In particolare i transalpini potrebbero intavolare una trattativa proponendo anche un contratto quinquennale all'ex Cagliari da circa 8 milioni di euro a stagione.

Alex Sandro ipotesi per il post-Gosens

L'Inter starebbe valutando anche un colpo a parametro zero per l'estate. Si tratterebbe di Alex Sandro, che potrebbe non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il brasiliano verrebbe preso in considerazione a parametro zero dai nerazzurri se dovesse partire Robin Gosens, il quale sta trovando poco spazio con Simone Inzaghi e potrebbe essere ceduto per far cassa. Sulle sue tracce ci sarebbero da tempo Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, che potrebbero mettere sul piatto circa 25 milioni di euro.

Ad Alex Sandro, seguito anche dal Tottenham, potrebbe essere invece proposto un contratto da circa 2 milioni di euro