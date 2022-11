La Juventus starebbe pianificando le prime strategie per il prossimo mercato estivo. La società torinese starebbe già seguendo diversi profili che potrebbero essere utili per completare l'organico nella stagione 2023/2024.

A tal proposito, sembra che il presidente Andrea Agnelli sia disposto a scendere in campo in prima persona per portare a Torino Eden Hazard, segnalato in uscita dal Real Madrid.

Juve, idea Hazard per il dopo Di Maria

Il mercato bianconero potrebbe dipendere dal futuro di Angel Di Maria. Il campione argentino potrebbe decidere di tornare in patria nella prossima stagione, per chiudere la sua carriera.

Di conseguenza, la dirigenza della Juventus si starebbe già muovendo per trovare un valido sostituto.

In questi giorni sarebbe emersa l'idea Eden Hazard che sarebbe pronto a lasciare il Real Madrid in estate. Il fantasista belga non è riuscito ad imporsi nei Blancos nemmeno sotto la gestione di Carlo Ancelotti, e per questo motivo il suo destino sembra segnato. La Juventus starebbe monitorando la situazione e, in caso di rottura tra le parti, potrebbe contattare le merengues per avviare una trattativa. Ad ogni modo, sembra che il futuro del trequartista ex Chelsea possa decidersi dopo i mondiali in Qatar.

Hazard non sarebbe l'unico calciatore seguito dai bianconeri per sostituire Di Maria. Infatti, si starebbe valutando anche la candidatura di Ferran Torres che potrebbe lasciare il Barcellona già nel mercato di gennaio per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

Sullo sfondo, anche il profilo di Pulisic che vorrebbe andar via dal Chelsea per giocare con maggiore continuità.

Juve, possibile scambio Rabiot-Dalot a gennaio

Oltre al mercato estivo, la Juventus potrebbe muoversi già a gennaio per cominciare a rivedere l'attuale rosa. In particolare, si starebbe cercando un nuovo terzino sinistro, con Alex Sandro ormai destinato a salutare Torino al termine della stagione.

La Vecchia Signora sarebbe sempre interessata a Grimaldo del Benfica, ma di recente avrebbe posto le sue attenzioni su Diogo Dalot. L'esterno portoghese potrebbe andar via dal Manchester United anche durante la finestra invernale del Calciomercato. I Red Devils vorrebbero almeno 20 milioni di euro per cedere l'ex Milan.

La Juventus, per provare ad abbassare la cifra cash richiesta dal Manchester United, potrebbe proporre il cartellino di Adrien Rabiot come parziale contropartita tecnica.

Il francese era stato un obiettivo di mercato della squadra di ten Hag già in estate, ma poi la trattativa era saltata per le pretese eccessive del calciatore relative all'ingaggio.

Su Dalot potrebbe esserci la concorrenza del Real Madrid che potrebbe puntare sul terzino lusitano per farne l'erede di Carvajal.