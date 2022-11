L'Inter lavora per potenziare la rosa di Simone Inzaghi soprattutto in ottica reparto offensivo, dove i problemi fisici incontrati da Lukaku e Correa stanno riducendo di molto le scelte a disposizione del mister. Il nome più concreto sarebbe quello di Marcus Thuram ma Piero Ausilio starebbe intensificando i contatti anche con il Salisburgo per ingaggiare Noah Okafor. Nelle prossime settimane, come riporta calciomercatoweb.it, si potrebbero poi approfondire i discorsi con il Torino per Koffi Djidji (e qui passiamo al reparto arretrato) mentre Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto al Chelsea per Kante.

L'erede potrebbe arrivare dalla Germania e corrisponderebbe al nome di Thomas Meunier del Borussia Dortmund.

Il gioiello del Salisburgo fa impazzire Ausilio

L'Inter sarebbe interessata a Noah Okafor che piacerebbe molto anche al Milan. Il calciatore potrebbe essere visionato con maggiore attenzione durante l'amichevole in programma il 7 dicembre. Il ragazzo potrebbe essere congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi che lo inserirebbe come seconda punta viste appunto le prestazioni appunto altalenanti di Jaoquin Correa. Il calciatore avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro ma i dirigenti meneghini potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto.

Il Torino potrebbe cedere il proprio difensore centrale

La società presieduta dagli Zhang avrebbe intenzione di puntellare anche la difesa. I rinnovi di Stefan De Vrij e Milan Skriniar non sono stati ancora formalizzati, il nome low cost per mettere una pezza subito potrebbe essere allora quello di Koffi Djidji del Torino. Il centrale potrebbe essere un profilo gradito perché in grado di giocare nella difesa a tre sia come centrale che come laterale.

Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe favorire l'Inter che affonderebbe il colpo già nella sessione di gennaio. La sua valutazione, attualmente, si aggirerebbe sui 10 milioni di euro.

Meunier potrebbe essere l'erede di Dumfries

In ottica uscite invece, il Chelsea potrebbe intensificare i contatti per acquisire il cartellino di Denzel Dumfries.

L'olandese avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e piacerebbe molto al Chelsea. L'operazione potrebbe concretizzarsi già a nel mercato invernale ma l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, in caso di addio, chiederebbe di tenerlo alla Pinetina fino al termine della stagione. La cessione dell'ex Psv Eindhoven consentirebbe ai nerazzurri di mettere a segno una netta plusvalenza (fu pagato 15 milioni). L'Inter come possibile erede potrebbe virare su Meunier del Borussia Dortmund che ha il contratto in scadenza nel 2024. Il ragazzo, che cambierebbe aria volentieri ma sarebbe seguito da molto tempo anche dalla Juventus, piace allo staff tecnico nerazzurro soprattutto perchè si adatterebbe alla perfezione nei meccanismi tattici del 3-5-2.