Il Mondiale in Qatar inevitabilmente potrebbe portare conseguenze nella prossima sessione invernale di Calciomercato, ed è ciò che potrebbe andare ad influire anche in casa Inter. Uno dei nerazzurri, infatti, sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco dopo il grave infortunio al ginocchio subito da Lucas Hernandez, che ha concluso in anticipo la stagione. Si tratta di Alessandro Bastoni, che ai bavaresi era stato già accostato nei mesi scorsi, e anche il Tottenham aveva pensato a lui. Il giocatore, però, ha rispedito al mittente tutte le proposte volendo restare a Milano, ma qualcosa potrebbe cambiare qualche mese dopo, anche alla luce del contratto in scadenza a giugno 2024.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo che possano alzare il tasso tecnico. Uno dei nomi che piacerebbe a Paolo Maldini è quello di Amrabat. La Fiorentina sembra disposta a trattare la sua cessione, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.

Bayern Monaco su Bastoni

I rapporti tra le due società sono buone, ma l'Inter non si priverà così facilmente di uno dei titolarissimi dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi a stagione in corso.

Certo, il contratto in scadenza a giugno 2024 non pone il club meneghino in una posizione di forza in sede di trattativa, ma non saranno fatti sconti. Per la cessione a gennaio servirà una proposta davvero importante, che nell'ordine di deve della società nerazzurra dovrebbe essere superiore ai 60 milioni di euro.

Cifra notevole che permetterebbe a Ausilio e Marotta di sistemare i conti e avere un tesoretto importante per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Milan su Amrabat

Il Milan starebbe lavorando sotto traccia già in vista della prossima stagione. I rossoneri faranno qualcosa con ogni probabilità in mezzo al campo, dove Franck Kessié non è stato praticamente sostituito e nel mirino del club sarebbe finito Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 può influire sulla sua valutazione, che non può essere superiore ai 15 milioni di euro. Le due società potrebbero intavolare uno scambio con Alexis Saelemaekers, con un piccolo conguaglio a favore dei toscani.