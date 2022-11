L'Inter potrebbe attuare una piccola rivoluzione sugli esterni in vista delle prossime sessioni di Calciomercato, tra gennaio e giugno. Diversi sono i giocatori che potrebbero andare via e tra questi c'è anche Denzel Dumfries, che piace molto in Premier League. Il possibile sostituto potrebbe arrivare dal campionato italiano e risponde al nome di Wilfried Singo, che per caratteristiche è molto simile all'esterno olandese, essendo un giocatore molto fisico e che in questa stagione non sta giocando con la stessa continuità in casa Torino rispetto agli anni scorsi.

Anche la Juventus è pronta a rivoluzionare le fasce visto che a giugno probabilmente andranno via sia Juan Cuadrado che Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto. Proprio per questo i bianconeri avrebbero avviato i contatti con i granata per capire quali margini ci sono per arrivare a Singo. Un altro derby d'Italia sul mercato si prospetta, dunque, dopo quello visto la scorsa estate con Gleison Bremer. L'inter sarebbe in vantaggio sulla Juve per Singo.

Il tentativo dell'Inter

L'Inter potrebbe intervenire sul mercato tra gennaio e giugno per rinforzare la fascia destra visto che Raoul Bellanova non convince a pieno mentre Denzel Dumfries potrebbe essere ceduto per fare cassa. Il nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Wilfried Singo, che il club meneghino aveva sondato già nei mesi scorsi.

Il giocatore piace perché ha caratteristiche simili a Dumfries, molto veloce e molto fisico e può ancora migliorare tanto, soprattutto in fase difensiva, essendo un classe 2000, quattro anni più giovane dell'olandese.

Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti per l'esterno ivoriano, che in questa prima parte della stagione ha collezionato 11 presenze in campionato, con un assist all'attivo, non partendo sempre dal primo minuto a causa di qualche problema fisico.

Il Torino per il cartellino di Singo vorrebbe una cifra intorno ai 10 milioni di euro ma l'Inter ha le carte in regola per intavolare uno scambio alla pari, mettendo sul piatto Valentino Lazaro, che sta facendo molto bene in prestito al Toro in questi mesi, con Juric che avrebbe chiesto il suo acquisto a titolo definitivo. Per Lazaro si parla anche di un possibile scambio con Okafor, attaccante del Salisburgo.

L'offerta della Juventus

La Juventus sarebbe pronta a contendersi con l'Inter il cartellino di Wilfried Singo. I rapporti con il Torino sono sicuramente buoni, come dimostra il trasferimento di Gleison Bremer, concretizzatosi la scorsa estate. Come detto, la valutazione dell'esterno ivoriano si aggira sui 10 milioni di euro, ma anche i bianconeri hanno qualche contropartita da giocarsi. Non è da escludere che sul piatto vengano messi il cartellino di Daniele Rugani, oltre al prestito di Iling Junior, che in questo modo potrebbe giocare con continuità nel massimo campionato (ma che prima dovrà rinnovare il contratto in scadenza a giugno).