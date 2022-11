L’Inter potrebbe cambiare allenatore nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i dirigenti avrebbero messo in discussione posizione di Simone Inzaghi dopo la sconfitta maturata contro la Juventus per 2-0. Ammontano a cinque le sconfitte per Lautaro e compagni che non hanno ancora portato a cada uno scontro diretto in questa stagione. A fine campionato potrebbe esserci un cambio della guardia con il nome di Roberto De Zerbi che avanza. L’attuale allenatore del Brighton sarebbe da tempo un pupillo di Giuseppe Marotta che potrebbe accontentarlo e convincerlo portando alla Pinetina il primo nomee per il mercato.

Si tratterebbe di Domenico Berardi, ora fuori per infortunio, che riabbraccerebbe molto volentieri l’allenatore che ha profondamente creduto in lui. L’ex tecnico del Benevento comporterebbe un cambio di modulo che potrebbe modificarsi dal 3-5-2 al 4-2-3-1.

Possibile scambio Cristiano Ronaldo-De Vrij

A gennaio potrebbe concretizzarsi uno scambio che riguarderebbe Cristiano Ronaldo. Il centravanti portoghese sarebbe sempre più lontano dal Manchester United in quanto i rapporti con il tecnico, Ten Hag, non sarebbero idilliaci. I Red Devils non vorrebbero optare per una rescissione consensuale per non creare una minusvalenza ma potrebbero pensare ad un possibile scambio. L’allenatore del club inglese potrebbe chiedere all’Inter il cartellino di Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza nel 2023.

La sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro mentre quella de portoghese non supererebbe i 20 milioni. L’unico problema sarebbe rappresentato dall’alto ingaggio che il portoghese percepisce. L’ex Juventus dovrebbe dunque rinunciare allo stipendio per ritornare in Italia e i contatti potrebbero intensificarsi già a gennaio.

Il discorso dei rinnovi per i difensori dell’Inter è ancora da decifrare in quanto anche Milan Skriniar ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe ancora ricevuto un’offerta ufficiale dalla dirigenza meneghina.

Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo il Paris Saint Germain che potrebbe mettere sul piatto già a gennaio un’offerta da circa 30 milioni di euro più un ingaggio da circa 8 milioni di euro per lo slovacco.

La società nerazzurra lo valuterebbe almeno 65 milioni di euro ma, se non dovesse prolungare, sarebbe costretta ad accettare una proposta più bassa per evitare di perderlo a parametro zero al termine della stagione. In scadenza ci sarebbero anche Matteo Darmian e Danilo D’Ambrosio per i quali i discorsi dovrebbero essere approfonditi nei mesi successivi al Mondiale in Qatar.