Il Milan inizia a pensare al Calciomercato estivo. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare e rendere sempre più competitivo l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da poter rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Il futuro di Rafael Leao è uno dei nodi cruciali del prossimo mercato del Milan. Per non farsi cogliere impreparato in caso di cessione del gioiello portoghese, il club rossonero sta sondando diversi profili per sostituirlo. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Nicolas Jackson, talentuoso esterno senegalese che sta sorprendendo il calcio spagnolo con la maglia del Villarreal.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Diavolo sarebbe molto interessato alle prestazioni del classe 2001 e potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni di euro, ovvero la cifra che pagherebbe la clausola rescissoria presente nel contratto del calciatore.

Jackson non è il solo profilo seguito dai rossoneri per completare la batteria di trequartisti a disposizione di Pioli. Circolano infatti anche le possibili candidature di Kudus dell'Ajax e di Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid, che avrebbero una valutazione attorno ai 40 milioni di euro.

Milan, il Barcellona mette nel mirino Kalulu e Jorginho

Non solo acquisti. Il Milan vuole mantenere i giocatori che in questi ultimi anni hanno avuto un ruolo fondamentale durante la gestione targata Pioli.

Tra questi c'è Pierre Kalulu che nelle ultime due stagioni è diventato uno dei perni della retroguardia del Diavolo. Il giovane centrale francese ha tanti estimatori e sarebbe finito nel mirino del Paris Saint Germain, ma anche Barcellona di Xavi, a caccia dell'erede di Piquè. Stando alle ultime notizie di mercato, i blaugrana sarebbero pronti a fare un tentativo già per il mercato invernale mettendo sul piatto un'offerta cash più il cartellino di Memphis Depay .

Il Milan non ha però alcuna intenzione di cedere Kalulu e sarebbe pronto a blindarlo con il rinnovo contrattuale.

Milan e Barcellona potrebbero scontrarsi sul mercato anche per alcuni obiettivi in comune, come Jorginho che potrebbe lasciare il Chelsea visto il mancato rinnovo contrattuale con i Blues. In caso di mancato accordo con gli inglesi, il centrocampista italiano diventerebbe un'ottima opportunità a parametro zero per i rossoneri che dovrebbero battere la concorrenza dei blaugrana, a caccia del sostituto di Busquets, che pare pronto a lasciare al termine della stagione.