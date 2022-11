Dopo oltre sei settimane dall'infortunio che ha compromesso gli ultimi mesi calcistici di Marcelo Brozovic, il giocatore dell'Inter si avvicina sempre più al ritorno in campo.

Il talento nerazzurro classe '92, a seguito di un infortunio in Austria-Croazia, avvenuto lo scorso 25 settembre, aveva riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra, che lo ha costretto a un periodo di stop, saltando nove match di questo inizio di stagione, esattamente la metà delle sfide disputate dal club nerazzurro (comprese le gare decisive per la qualificazione in Champions League).

Nelle ultime ore, l'Inter ha ricevuto una buona notizia dall'infermiera, ovvero il ritorno in campo di Marcelo Brozovic. Il numero 77 interista ha svolto buona parte del lavoro in gruppo e, a meno di ricadute o ulteriori problemi nei prossimi allenamenti, verrà convocato per Juventus-Inter di domenica 6 novembre.

Il rientro di Brozovic

Il croato, a Torino, molto probabilmente sarà in panchina e potrebbe entrare nel secondo per circa una mezz'ora. Brozovic è diventato un pilastro fondamentale dell'Inter, come dimostrato anche dai risultati ottenuti lo scorso anno dai nerazzurri senza di lui in campo. Fortunatamente, dopo il suo infortunio con la nazionale croata, Inzaghi sembra aver trovato un degno sostituto arretrando Calhanoglu davanti alla difesa.

Tuttavia è sempre meglio aver a disposizione un elemento come Brozovic, per cui tutto l'ambiente Inter non vede l'ora di rivederlo in campo.

Dunque, per la gara del 6 novembre l'Inter avrà maggiori alternative per il centrocampo. Situazione completamente opposta invece per Romelu Lukaku per il quale bisognerà attendere ancora qualche giorno, come ha svelato lo stesso Inzaghi: "Lukaku ha avuto un problemino alla cicatrice, nella partita di sabato quando è entrato.

C'è stato un comunicato da parte della società, dovrà rimanere a riposo qualche giorno e poi verrà rivalutato a fine settimana. È un rallentamento che non ci voleva, ci stava dando dentro tanto in questo periodo, speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta".

La probabile formazione contro la Juve

A Torino mister Simone Inzaghi proporrà probabilmente l’Inter con Onana in porta, Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco sulle corsie laterali e il terzetto di centrocampisti titolari Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan più Lautaro Martinez e Dzeko in attacco.

L'obiettivo è ripetere il successo dell’ultimo campionato, quando a decidere fu proprio una rete di Calhanoglu. La gara di domenica è più che mai fondamentale per entrambe. Con una vittoria una delle due resterebbe agganciata al treno delle prime, guidato ora a gran velocità dal Napoli di Spalletti, mentre per l'altra le cose si inizierebbero a fare più complicate.

La probabile formazioni dell'Inter:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

Indisponibili: D'Ambrosio, Lukaku, Dalbert.

Squalificati: nessuno.

Allenatore: Simone Inzaghi.