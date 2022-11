La prossima giornata di Serie A, la tredicesima del campionato, si chiuderà domenica 6 novembre con il match di cartello settimanale Juventus-Inter.

La gara, oltre a rappresentare una storica rivalità tra le due tifoserie, sarà uno snodo piuttosto rilevante per l'evolversi della classifica, dove in palio ci saranno punti e onore, che potrebbero far cambiare il futuro prossimo delle due pretendenti.

Juve, le probabile formazione di Allegri: dovrebbero rientrare Vlahovic e Bremer

La Juventus, ultimamente ha sofferto di diverse defezioni che hanno costretto Massimiliano Allegri a affidarsi a una serie di giovani calciatori che comunque hanno tenuto dritto il timone della nave bianconera.

Nella gara di domenica però in difesa rientrerà Bremer, centrale brasiliano che era out da circa 20 giorni, il quale dovrebbe essere piazzato nella retroguardia affianco a Danilo, che ha saltato per squalifica la gara di Champions con il PSG. A centrocampo, Fagioli potrebbe essere nuovamente il perno nella mediana bianconera, con Locatelli e Rabiot a completare un trio di centrocampo, concluso sulle ali da Cuadrado e Kostic. In attacco infine, Allegri potrebbe affidarsi al duo Milik-Vlahovic, con il serbo che dovrebbe rientrare dopo l'infortunio che lo ha colpito con il Maccabi.

Probabile formazione Juventus: 3-5-2 Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Kostic; Milik, Vlahovic.

Inter, la possibile formazione: Inzaghi riabbraccia Brozovic

Se la Juventus ritrova diversi pezzi importanti, l'Inter invece ne riabbraccia uno solo, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infortunatosi proprio in nazionale gli ultimi giorni di settembre, è tornato ufficialmente ad allenarsi in gruppo e domenica Inzaghi potrebbe convocarlo, per magari fargli giocare uno spezzone di partita.

Per il resto, il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare la compagine lombarda con la solita linea difensiva a tre composta da Bastoni, Skriniar e De Vrij. Sulla linea mediana Barella dovrebbe agire con Mkhitaryan e Calhanoglu, mentre sulle fasce, Inzaghi potrebbe affidarsi a Dimarco e Dumfries. In attacco, scelte quasi obbligate per il Biscione dopo l'ennesimo infortunio di Lukaku, con Dzeko e Lautaro primi candidati a una maglia da titolari.

Probabile formazione Inter: 3-5-2 Onana; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Barella, Mkhitaryan (Brozovic), Calhanoglu, Dumfries, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.