In casa Inter tiene sempre banco la questione relativa al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è in scadenza di contratto a giugno e la società nerazzurra sta lavorando per cercare di non perderlo a parametro zero al termine della stagione. Nei mesi scorsi, in estate, ci aveva provato fortemente il Paris Saint Germain, che fino agli ultimi giorni di agosto ha sperato di arrivare al giocatore, ma alla fine il presidente Steven Zhang ha deciso di rifiutare anche l'ultima offerta da oltre 50 milioni di euro. Negli ultimi giorni, tra l'altro, ci sarebbero state delle novità che fanno ben sperare per arrivare alla famigerata fumata bianca.

Skriniar ad un passo dal rinnovo

La priorità dell'Inter nelle prossime settimane sarà quella di blindare Milan Skriniar. Il centrale slovacco ha il contratto in scadenza a giugno ma in questi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo tra il suo entourage e la società nerazzurra per arrivare finalmente ad un accordo dopo un lungo tormentone. La scorsa estate ci ha provato a lungo il Paris Saint Germain, che è arrivato ad offrire oltre 50 milioni di euro per il suo cartellino, ma alla fine il club meneghino è riuscito a resistere.

Parigini che erano in agguato per cercare di prendere il classe 1995 a parametro zero ma che adesso sembrano pronti a rassegnarsi.

Arrivano segnali importanti, infatti, sul possibile accordo. L'Inter sarebbe pronta ad uno sforzo importante mettendo sul piatto oltre 6 milioni di euro a stagione, fino a giugno 2027, rendendolo il giocatore più pagato in rosa insieme a Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic.

Dietro la decisione di Skriniar di restare a Milano ci sarebbe anche la sua compagna Barbora Hroncekova, molto legata alla città meneghina.

Juventus su Luis Alberto

La Juventus potrebbe fare qualcosa nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio, per rinforzare il centrocampo visto che Paul Pogba sembra vicino al rientro ma restano le incognite su quando sarà davvero al top della forma.

I bianconeri cercano un giocatore che possa alzare il tasso tecnico e per questo avrebbero messo gli occhi su Luis Alberto. Lo spagnolo avrebbe chiesto la cessione alla Lazio, che non lo considera incedibile visto che spesso è stato relegato in panchina da Maurizio Sarri. Il patron laziale, Claudio Lotito, è pronto a sedersi al tavolo delle trattativa ma nell'affare vorrebbe inserire il cartellino di uno tra Iling, Miretti e Fagioli. Da vedere se i bianconeri vorranno privarsi di uno dei loro talenti per arrivare a Luis Alberto.