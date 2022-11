La Juventus, in queste ore, si è allenata in vista della gara contro il Verona prevista per giovedì 10 novembre.

La seduta di oggi 9 novembre ha dato alcuni responsi importanti per quanto riguarda i giocatori che non sono al meglio. Infatti Massimino Allegri ha spiegato, in conferenza stampa, che avrebbe dovuto valutare le condizioni di Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Weston McKennie. Ebbene, adesso è ufficiale tutti e tre questi giocatori non saranno a disposizione della Juventus per la gara contro il Verona.

La situazione che preoccupa maggiormente è quella di Dusan Vlahovic che è alle prese con un problema tra adduttore e pube.

Evidentemente questo fastidio tormenta ancora il serbo, che infatti non è a disposizione per la gara contro il Verona. Contro gli scaligeri mancherà anche Federico Chiesa, ma in questo caso - come ha spiegato Allegri - è normale che possa accusare ancora qualche dolore al ginocchio. Mentre Weston McKennie non ha recuperato al problema muscolare accusato qualche settimana fa. Inoltre, per la gara contro il Verona, il tecnico della Juventus farà qualche cambio di formazione e in particolare in difesa tornerà Leonardo Bonucci.

Paredes e Kean ok

La Juventus a Verona, non avrà a disposizione Dusan Vlahovic, Weston McKennie e Federico Chiesa, ma ritroverà Leandro Paredes e Moise Kean. Questi due giocatori sono convocati per il match infrasettimanale di campionato e non è da escludere che possano essere titolari.

Comunque questa decisione verrà presa solo nelle ore che precederanno la partita.

Qualora Paredes dovesse essere titolare Manuel Locatelli potrebbe godere di un turno di riposo. Anche Kean potrebbe essere in campo dal primo minuto al fianco di Milik. Il numero 18, dunque, potrebbe prendere il posto di Fabio Miretti alle spalle del polacco.

In porta torna Perin

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Verona, farà alcuni cambi di formazione importanti in difesa. Infatti ci sarà il ritorno in campo di Mattia Perin. Davanti a lui agirà la linea a tre composta da Daniele Rugani, Leonardo Bonucci e Danilo.

Gleison Bremer e Alex Sandro, invece, dovrebbero riposare e partiranno dalla panchina.

Il numero 3 juventino è rientrato da poco perciò Massimiliano Allegri potrebbe decidere di farlo riposare.

In ogni caso il tecnico della Juventus prenderà le decisioni ufficiali di formazione nelle prossime ore. Inoltre, tra gli uomini a disposizione c'è anche Angel Di Maria, che potrebbe giocare circa una mezz'ora e rivelarsi una carta importante da giocarsi a gara in corso.