La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione in cui dovrà dare seguito alle prestazioni dell'ultimo mese. Sei vittorie consecutive, due delle quali molto importanti contro due squadre in lotta per i primi posti in classifica di campionato come Inter e Lazio. Evidente la crescita della squadra bianconera, che ha ritrovato per pochi minuti anche i vari Di Maria e Chiesa.

Proprio Di Maria, reduce da diversi infortuni muscolari in questo inizio di stagione, ha smentito la sua partenza a gennaio e Chiesa è al rientro dopo alcuni problemi sul recupero dall'intervento al ginocchio.

Nell'intervista post Juventus - Lazio il centrocampista ha spiegato che ad agosto ha avuto un problema di gonfiore sul ginocchio operato qualche mese prima e questo ha ritardato il suo recupero. Contro la Lazio ha dimostrato di poter essere molto utile, giocando qualche minuto anche in nazionale italiana nell'amichevole contro l'Albania. Per quanto riguarda Vlahovic invece, nelle ultime partite non è riuscito a dare un grande contributo a causa di un problema di infiammazione nella zone pube. Parteciperà al mondiale in Qatar con la nazionale serba, segnale evidente che il problema sia stato risolto.

Il tecnico Allegri si aspetta a gennaio di ritrovare un altro vero e proprio acquisto, ovvero Paul Pogba, condizionato dall'infortunio al menisco all'inizio della preparazione estiva.

Il francese ha fatto terapia conservativa che però non ha dato i risultati sperati e si è operato ad inizio settembre. Da gennaio sarà disponibile per Massimiliano Allegri e per la squadra bianconera.

Allegri potrebbe avere quattro 'nuovi' rinforzi a gennaio: Pogba, Di Maria, Vlahovic e Chiesa

Come scrive La Gazzetta dello Sport Allegri da gennaio si aspetta quattro 'rinforzi' importanti.

Parliamo di Pogba, Di Maria, Vlahovic e Chiesa, che per un motivo o per un altro il tecnico non ha potuto avere nella forma ideale nella prima parte della stagione. Il centrocampista italiano lo ha avuto da inizio novembre, ovvero dal match di Champions League contro il Paris Saint Germain. Il francese invece non ha mai giocato una partita ufficiale dal suo ritorno a Torino a causa di un problema al menisco, poi operato ad inizio settembre.

La Juventus da gennaio potrebbe avere dei veri e propri nuovi rinforzi considerando che non ha potuto utilizzarli o in alcuni casi non erano in forma ideale come ad esempio Di Maria, che ha avuto diversi infortuni muscolari.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare nuovi giocatori a gennaio soprattutto in difesa. Si valuta l'arrivo di un centrale di difesa e di un terzino, soprattutto in previsione del possibile addio di Alex Sandro verso l'Atletico Madrid, in scadenza di contratto a giugno. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola, i primi in scadenza di contratto a fine stagione, il secondo arriverebbe in prestito dal Real Madrid fino a giugno con un diritto di riscatto del cartellino del giocatore.