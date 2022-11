Fra i giocatori della Juventus che hanno avuto un buon rendimento in questa prima parte della stagione c'è il centrocampista francese Adrien Rabiot.

Il giocatore, attualmente aggregato alla Nazionale transalpina in attesa degli imminenti Mondiali in Qatar, in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "È quasi un peccato fermarsi adesso perché si è innescato un cambio di mentalità e abbiamo creato il clima giusto, con energia ed entusiasmo".

Il centrocampista ha parlato anche del suo contratto in scadenza a giugno con la Juventus, sottolineando che non c'è fretta per il prolungamento, in quanto che ci sarebbe un clima di serenità fra lui e la società.

Rabiot si è poi detto convinto che, con i rientri di Pogba e Chiesa e il contributo dei giovani, la squadra bianconera possa ancora lottare per vincere il campionato.

Rabiot ha dichiarato che c'è serenità nel valutare il prolungamento di contratto con la Juventus

'Il ritorno di Chiesa e Pogba ci farà bene, così come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Insieme possiamo lottare per vincere il campionato', sono queste le recenti dichiarazioni di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese ha parlato anche del proprio futuro professionale e del contratto in scadenza a giugno: 'Io e la società non abbiamo fretta, c'è serenità e avremo tanto per valutare le possibilità'.

Il giocatore ha sottolineato che essere rimasto alla Juventus nonostante l'interesse del Manchester United nel recente Calciomercato estivo è stata la sua miglior decisione.

Possibile offerta per Milinkovic Savic da parte della Juventus

La Juventus cercherà di confermare Adrien Rabiot anche nella stagione 2023-2024, anche se attualmente ci sarebbe distanza fra offerta della società bianconera (pronta a offrire fra i 6 e i 7 milioni annui) e le richieste del giocatore, il quale vorrebbe almeno 10 milioni.

Nel frattempo però la società bianconera starebbe pensando in prospettiva all'acquisto di un centrocampista importante per la stagione 2023-2024. Secondo alcune indiscrezioni la Juve potrebbe offrire circa 60 milioni di euro per arrivare a Milinkovic-Savic della Lazio.

Intanto a gennaio potrebbero arrivare in bianconero un centrale difensivo e un terzino. I nomi che circolano ormai da diverse settimane sono quelli di Evan N'Dicka, Alvaro Odriozola e Alejandro Grimaldo.