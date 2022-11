In questi giorni sta facendo molto discutere l'intervista rilasciata da Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. CR7 ha criticato aspramente il Manchester United, mentre ha avuto parole di elogio per la Juventus e il Real Madrid. Il portoghese ha spiegato come i bianconeri e i blancos siano sempre in evoluzione a differenza dei Red Devils: "Sono stato al Real Madrid nove anni e tre alla Juventus. - ha rivelato il campione portoghese - E quando sono arrivato pensavo che sarebbe stato tutto diverso", ha spiegato Cristiano Ronaldo che poi ha aggiunto che bianconeri e Real Madrid hanno tecniche più avanzate: "Cercano sempre di evolvere".

Inoltre, CR7 ha avuto modo di parlare anche dei migliori allenatori che ha avuto in passato e fra questi ha citato anche Massimiliano Allegri: "Sono sempre stato allenato dai migliori al mondo: Zidane e Ancelotti, Mourinho, Fernando Santos, Allegri".

Parole di elogio da Cristiano Ronaldo

Nell'estate 2021, Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus per tornare al Manchester United. CR7, però, sperava che questa nuova esperienza in Inghilterra potesse andare diversamente. Ma negli ultimi mesi il rapporto tra il portoghese e i Red Devils è stato piuttosto complicato e in una lunga intervista il fenomeno di Madeira ha criticato duramente il suo attuale club: "Quando ho firmato per lo United mi aspettavo che fosse cambiato qualcosa, ho passato nove anni al Madrid, poi alla Juve...

- ha detto l'ex numero 7 juventino nel corso dell'intervista a Piers Morgan - ma sono stato sorpreso in peggio". Dunque CR7 ha criticato il Manchester United, mentre ha avuto parole dolci per Real Madrid e Juventus. Adesso, però, per Cristiano Ronaldo è tempo di pensare al mondiale e poi forse a gennaio le sue strade e quelle dello United si divideranno.

La Juventus guarda avanti

La Juventus, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, ha deciso di cambiare i suoi piani e ha puntato su un gruppo di giocatori più giovani. Per i bianconeri CR7 è il passato, anche se i rapporti tra le parti sono rimasti buoni. Il rispetto e la stima reciproca restano e le parole di CR7 lo confermano. Adesso la Juventus guarda avanti e la concentrazione è tutta rivolta alla seconda parte di stagione.

Durante la pausa mondiale Massimiliano Allegri lavorerà soprattutto per recuperare Paul Pogba. Il francese ha fatto il percorso inverso rispetto a Cristiano Ronaldo e ha lasciato Manchester per tornare a Torino. Pogba, però, non ha giocato ancora una partita ufficiale e lo farà solo nel 2023. Il rientro del francese si avvicina e la Juventus ha già organizzato alcune amichevoli proprio per permettere al suo numero 10 di ritrovare la forma migliore in vista della ripresa della Serie A.