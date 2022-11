Alessandro Del Piero ha parlato della partita persa dalla Juventus ieri sera con il PSG, prendendo spunti positivi dalla gara giocata dagli uomini di Massimiliano Allegri. Anche l'ex allenatore Fabio Capello si è unito all'analisi del match europeo dei bianconeri, rintuzzando parte dei concetti espressi dal "Pinturicchio".

Del Piero esalta la Juventus nella sconfitta: 'Partita con il PSG dà una visione positiva per il futuro'

La sconfitta della Juventus con il PSG ha mostrato dei lati paradossalmente positivi della compagine bianconera, che nonostante sia uscita prematuramente dalla Champions League, ha saputo tener testa ad una formazione costellata da campioni del calibro di Mbappé e Messi.

Le buone sensazioni che ha lasciato la gara, sono state carpite da diversi personaggi del calcio tra cui si annovera un ex bandiera della Vecchia Signora, Alessandro Del Piero. Il "Pinturicchio" ospite negli studi di Sky Sport, ha analizzato la gara giocata dagli uomini di Massimiliano Allegri, trovando diversi spunti positivi: "La partita contro il PSG da una visione positiva verso il futuro piuttosto che rimpianti e la rabbia è indubbiamente una delle chiavi di lettura per il futuro, come il recupero degli infortunati". Del Piero ha poi comunque rimarcato come la Juventus abbia effettuato un cammino decisamente negativo in Champions fatto da 5 sconfitte su 6 gare giocate, ma che nonostante questo la squadra bianconera sia riuscita a qualificarsi per i sedicesimi di Europa League.

Infine, l'ex numero 10 della Juve, ha concentrato i suoi commenti sulla prossima gara che vedrà la compagine piemontese protagonista in campionato di uno scontro diretto con l'Inter, affermando quanto segue: "Domenica ci sarà Juventus-Inter. È una sfida bella calda perché ci sarà di mezzo tanto orgoglio, soprattutto nella sponda bianconera e bisognerà riconfermare la prestazione con il PSG".

Fabio Capello sulla Juventus: 'Ha chiuso bene il girone con la gara contro il PSG, credo che possano fare una buona partita con l'Inter'

Anche Fabio Capello, altro ospite degli studi di Sky Sport, ha analizzato il match giocato dalla Juventus contro il PSG, andando sostanzialmente a ricalcare quanto detto da Alessandro Del Piero: "La Juve ha fatto una bella chiusura di girone contro un PSG che puntava a vincere.

I giovani mi sono piaciuti perché hanno giocato con personalità". Cappello, come il "Pinturicchio" ha poi voluto commentare quello che sarà il match di cartello della prossima giornata di Serie A, Juventus-Inter, affermando quanto segue: "L'Inter è tornata ad essere quella dell'anno in cui ha vinto lo scudetto ma do fiducia ad Allegri. Credo che la Juve potrebbe fare una buona partita"