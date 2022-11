In attesa di scoprire il futuro di Stefan De Vrij e Milan Skriniar, l'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato per completare la difesa a disposizione di Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili low-cost per puntellare il pacchetto di centrale a disposizione del tecnico.

Inter, idea Djidji per gennaio

Secondo le ultime notizie di mercato, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Djidji, talentuoso centrale ivoriano in forza al Torino. Sotto la guida Ivan Juric, il classe 92 si è ritagliato un ruolo importante nello scacchiere granata attirando su di se l'interesse dell'Inter.

I nerazzurri vorrebbero intavolare una trattativa già nel mercato invernale, anche se come sappiamo il club di Urbano Cairo è una bottega molto cara e serviranno almeno 10 milioni di euro per provare ad imbastire un dialogo col Toro.

Djidji non è il solo difensore low-cost seguito dai nerazzurri. Infatti, il direttore sportivo Giuseppe Marotta valuta anche il nome di Jerry Mina, centrale colombiano che potrebbe lasciare l'Everton già nella sessione invernale di mercato.

Inter, suggestione Kvaratskhelia per l'estate

L'Inter inizia a muoversi anche per l'estate con l'obiettivo di aumentare la qualità offensiva a disposizione di Inzaghi.

Secondo gli ultimi rumor, il sogno per il reparto offensivo risponde al nome di Kvaratskhelia, esterno georgiano del Napoli che sta incantando sia in Italia ma anche in Champions League.

Il talento partenopeo ha già siglato 8 reti in tutte le competizioni ed è tra le maggior rivelazioni di questo inizio di stagione. L'Inter starebbe valutando il profilo che però dovrebbe restare solo un sogno, una suggestione vista l'incedibilità del calciatore per il club azzurro e soprattutto per il patron Aurelio De Laurentiis.

Inoltre, gli azzurri vorrebbero rinnovare il contratto all'esterno georgiano così da poter sparare cifre attorno ai 100 milioni di euro per blindare definitivamente il gioiello a disposizione di Luciano Spalletti.

Se l'esterno del Napoli resta una vera e propria suggestione, i nerazzurri valutano dei profili più raggiungibili dal punto di vista economico come Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach e Noah Okafor del Salisburgo.

Inter, si lavora al rinnovo di Calhanoglu

Oltre ai colpi di mercato, l'Inter lavora sul fronte mercato per blindare i giocatori più importanti dell'organico.

Tra questi c'è anche Hakan Calhanoglu, fondamentale nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi sia come play davanti alla difesa che come mezz'ala.

Secondo le ultime notizie di mercato, i nerazzurri sarebbero pronti a discutere il rinnovo contrattuale del centrocampista turco durante la pausa legata al Mondiale e allungare il contratto che scade nel 2024 con un ritocco dell'ingaggio.

Una mossa che si aggiunge a quelle di Skriniar e Dzeko, con i nerazzurri che vogliono continuare il progetto intrapreso con Simone Inzaghi.