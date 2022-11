Alcuni calciatori dell'Inter nelle scorse ore hanno lanciato all'unisono il guanto di sfida alla Juventus, prossima avversaria in campionato dei nerazzurri.

Anche il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, ha parlato del big match che i suoi calciatori affronteranno domenica sera all'Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Inter, De Vrij, Darmian, Onana e Gosens lanciano in coro la sfida ai bianconeri

La prossima giornata di Serie A porterà con se diversi big match: Atalanta-Napoli, Roma-Lazio e Juventus-Inter.

Il Derby d'Italia, che chiuderà la domenica, sta già entrando nel vivo, con diversi protagonisti sponda nerazzurra, pronti a lanciare il guanto di sfida ai loro eterni rivali.

Uno di questi è stato Stephan De Vrij, che intervistato ai microfoni di Mediaset, ha detto della partita all'Allianz Stadium: "Juventus? Sarà una partita importantissima, vogliamo vincerla". Sulla stessa linea d'onda del suo compagno olandese, si è voluto sintonizzare Matteo Darmian, esterno difensivo nerazzurro che a Sky Sport ha detto: "Dobbiamo archiviare la Champions, siamo contenti per essere passati in un girone difficilissimo e da domani penseremo alla gara durissima contro la Juventus. Abbiamo qualche giorno per prepararla e andremo a Torino per vincere".

A quelle dei due calciatori succitati, si sono poi unite le dichiarazioni di André Onana, che ai microfoni di Inter Tv ha rintuzzato sulla partita contro la Juventus affermando: "Siamo abituati ormai a giocare tante partite ravvicinate.

È vero che abbiamo pochi giorni per prepararla, ma ci alleniamo per dare sempre il meglio in campo e anche domenica diremo la nostra". Infine, anche Robin Gosens ha voluto dire la sua sul big match di domenica, affermando come la partita con la Juventus sia una gara emozionante, nella quale servirà una grande prestazione per uscire con i 3 punti da Torino.

Inzaghi carica i suoi in vista della sfida con la Juventus: 'Ora cambiamo marcia in campionato'

Oltre ai quattro succitati calciatori dell'Inter, della sfida con la Juventus aveva parlato anche Simone Inzaghi ai margini della sconfitta rimediata con il Bayern Monaco in Champions League.

Il tecnico nerazzurro ha voluto spronare i suoi giocatori, caricando l'ambiente in vista del big match di Torino: "Dobbiamo cambiare marcia e ora abbiamo una sfida importantissima.

Sono riuscito ad alternare i giocatori questa sera e sono soddisfatto".

Inzaghi ha poi parlato del nuovo infortunio che ha colpito Romelu Lukaku e che costringerà il belga a saltare la partita con la Juventus: "Dispiace perché aveva dato ottimi segnali in allenamento e nella partita che aveva fatto. É un giocatore importante per noi".