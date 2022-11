La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. La distanza dal primo posto in campionato del Napoli è di 10 punti, senza contare l'uscita dalla Champions League ai gironi. In questa competizione sono arrivate cinque sconfitte in sei match, ma nonostante questo i bianconeri sono riusciti a qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League e il 16 e il 23 febbraio saranno impegnati nei sedicesimi di finale del torneo. Nell'ultimo match contro il Paris Saint Germain all'Allianz Stadium di Torino, Allegri è stato costretto a schierare diversi giovani, considerando le tante assenze per infortunio.

Il tecnico ha dovuto affidarsi a tanti giovani, su tutti Miretti e Fagioli, che hanno disputato un match notevole. Soprattutto l'ex Cremonese, come dimostrano i vari dati raccolti, ha avuto un impatto importante nella gestione della palla. Una crescita evidente quella del classe 2001 che potrebbe diventare molto importante per la Juventus, non solo per il presente ma anche per il futuro. Nel post match ha voluto parlare del giovane centrocampista Alessandro Del Piero. A Sky Sport, l'ex capitano bianconero ha dichiarato di essere rimasto impressionato dal tocco di palla di Fagioli, aggiungendo che si vede la gioia nel giocare per la Juventus. Del Piero si augura che possa disputare altri match con questa qualità e che il giovane si merita di raccogliere elogi per la sua prestazione con la squadra bianconera.

Alessandro Del Piero ha parlato della prestazione di Fagioli contro il Paris Saint Germain

'La delicatezza del tocco mi ha fatto impressione. Sono felice per lui, si vede la gioia. Ha fatto un debutto strepitoso'. Queste le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in riferimento a Nicolò Fagioli e alla sua prestazione contro il Paris Saint Germain nell'ultimo match del girone di Champions League, perso 2 a 1 da bianconeri.

L'ex capitano ha aggiunto: 'Aveva fatto vedere cose dal punto di vista tecniche molto molto buone. Se lo merita, spero ne faccia tanti altri per lui e la Juve'. Parole importanti quelle di Del Piero e che pesano, anche perché parliamo di un riferimento della storia bianconera, che ha accettato di rimanere in Serie B con i bianconeri dopo il processo Calciopoli.

Fagioli potrebbe giocare titolare anche contro l'Inter

Fagioli aveva dimostrato tutta la sua bravura anche nel match di campionato contro il Lecce. Entrato nel secondo tempo al posto di McKennie, il centrocampista ha regalato il gol vittoria che ha ricordato proprio quelli di Alessandro Del Piero, con un tiro di destro su cui il portiere del Lecce non ha potuto fare niente. Probabile per Fagioli un posto da titolare anche contro l'Inter, considerando le assenze di McKennie e di Paredes. Il nazionale argentino, come dichiarato da Allegri nel post match fra Juventus e Paris Saint Germain, dovrebbe tornare disponibile per i match contro il Verona e la Lazio.