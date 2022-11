Vigilia di campionato, è tempo di derby in Calabria. Il Crotone di Franco Lerda farà visita nella giornata di domenica 6 novembre (ore 14:30) al Catanzaro allo Stadio "Ceravolo". Una sfida al vertice tra le prime due della classifica in uno stadio sold-out. Al seguito della squadra rossoblù circa mille tifosi che hanno bruciato in poche ore tutti i tagliandi messi a disposizione per il settore ospite dal club giallorosso. Il Crotone dovrà fare però i conti con le assenze: out il centrocampista Marco Carraro, squalificato il difensore Giuseppe Cuomo.

Crotone, aria di partitissima

Quella della dodicesima giornata di Serie C rappresenterà un vero e proprio big-match di giornata. Ad affrontarsi due squadre animate da ambizioni di promozione diretta con il Catanzaro che arriverà a questo match da capolista e imbattuto. Il Crotone, con il vento in poppa, dovrà cercare di fare punti per continuare la sua corsa al vertice. In campo previsti i migliori undici con gli allenatori che hanno fatto riposare la rosa in settimana utilizzando in Coppa Italia le seconde linee oltre a diversi elementi del settore Primavera. Vittoria e passaggio del turno per il Catanzaro (3-1) contro il Potenza, successo anche per il Crotone (3-2) contro il Messina.

Crotone, obiettivo tre punti

Per gli squali la gara in casa del Catanzaro andrà oltre al semplice campanilismo. Il Crotone sarà chiamato a vincere per cercare il sorpasso al vertice, collocandosi al momento ad un solo punto dai giallorossi. I rossoblù saranno però chiamati a sopperire ad alcune assenze: non sarà disponibile il centrocampista Marco Carraro, infortunato alla mandibola, il cui ritorno in rosa ancora non sembra essere così prossimo.

Assente, per squalifica, il difensore Giuseppe Cuomo espulso contro il Picerno e fermato per una giornata dal Giudice Sportivo.

Le curiosità di Catanzaro e Crotone

I precedenti tra Catanzaro e Crotone al Ceravolo, nel calcio professionistico, sono 12: 7 vittorie giallorosse (ultima 1-0 nella serie B 2005/06) e 5 pareggi (ultimo 2-2 nella coppa Italia serie C 2007/08).

Il Catanzaro è imbattuto in casa da 9 partite ufficiali, con 8 successi giallorossi ed 1 pareggio. Per il Crotone difesa bunker non avendo mai subito una sola rete in casa gli squali possono contare anche sull'attaccante più decisivo del girone "C" di terza serie, Guido Gomez, che con le sue 6 reti siglate in 11 giornate ha fruttato ai rossoblù 10 punti. Il Crotone a Novembre può contare anche sulla grande vena del tecnico Franco Lerda che storicamente riesce ad ottenere, proprio in questo periodo dell'anno, il maggior numero di punti in classifica.