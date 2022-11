Sia la Juventus che l'Inter avrebbero messo nel proprio mirino N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea che il club inglese potrebbe cedere a gennaio per non perderlo a parametro zero il 1° luglio.

In alternativa al francese, ma in questo caso per la prossima stagione, la Juve sognerebbe sempre l'arrivo di Milinkovic-Savic, valutato dalla Lazio circa 100 milioni di euro. Mentre l'Inter osserverebbe il giovane Carlos Alcaraz del Racing.

Calciomercato, Juventus e Inter osserverebbero N'Golo Kanté del Chelsea

La Juventus e l'Inter cercherebbero un nuovo centrocampista da acquisire già per la prossima sessione di mercato invernale che inizierà a gennaio 2023.

Secondo le indiscrezioni odierne dunque, le due squadre starebbero sondando il terreno per N'Golo Kanté, mediano tuttofare in forza al Chelsea. Il francese, che andrà in scadenza di contratto con i "Blues" a giugno, non dovrebbe rinnovare e questo potrebbe costringere la società inglese a cederlo già nei prossimi mesi.

Secondo quanto il quotidiano La Repubblica, per lasciarlo partire da Londra, la richiesta del presidente Todd Boehly si avvicinerebbero ai 18 milioni di sterline, al cambio circa 20 milioni di euro. Una cifra alta per un calciatore che si svincolerebbe in estate a parametro zero, ma piuttosto bassa se paragonata alle potenzialità tecniche di Kanté.

La Juventus valuta le alternative a Kanté: piacerebbe Milinkovic-Savic della Lazio

La Juventus, oltre a N'golo Kanté, monitorerebbe anche altri profili di centrocampisti dalla fama internazionale e tra questi, spunterebbe il nome di Milinkovic-Savic. Recenti indiscrezioni, vorrebbero la compagine bianconera pronta a offrire in estate circa 50 milioni di euro alla Lazio pur di acquisire il mediano classe '95 serbo.

Tuttavia, le dichiarazioni di Claudio Lotito, numero uno dei biancocelesti, farebbero pensare ad una distanza economica piuttosto evidente tra domanda e richiesta: "Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo in bianconero". Aveva detto Lotito in un'intervista rilasciata il giorno dopo la sconfitta della Lazio in casa della Juventus.

Inter, Alcaraz del Racing sarebbe uno dei nomi seguiti oltre a Kanté

Anche l'Inter, come la Juventus, seguirebbe altri profili al di fuori di N'Golo Kanté e secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, il nome che piacerebbe ai nerazzurri sarebbe quello di Carlos Alcaraz. Giocatore argentino classe 2002, milita attualmente nel Racing, club con il quale ha da poco rinnovato il contratto fino al 2026. Un suo eventuale acquisto, secondo le attuali quotazioni, costerebbe dunque all'Inter una cifra vicina ai 10 milioni di euro.