La Juventus nelle ultime stagioni ha cambiato molto non solo nella guida tecnica ma anche nei giocatori. Basti pensare che dopo la fine della prima gestione di Massimiliano Allegri, sono arrivati Maurizio Sarri, Andrea Pirlo, per poi affidarsi di nuovo al livornese. Quest'ultimo dopo una stagione deludente ed un inizio dell'attuale difficile sembra aver trovato l'equilibrio che ha chiuso la prima parte di questa stagione con sei vittorie in campionato. Per quanto riguarda invece la struttura dirigenziale dalla scorsa stagione la Juventus ha un vero e proprio amministratore delegato, Maurizio Arrivabene.

L'ultimo era stato Giuseppe Marotta, che aveva lasciato la società bianconera nel 2019 dopo quasi 10 anni nella società bianconera. Un addio che in molti hanno visto come una delle cause delle mancate vittorie dei campionati nelle stagioni nelle ultimi tre anni. In molti hanno visto come motivazione principale dell'addio di Marotta alla Juventus l'acquisto da parte della società di Cristiano Ronaldo, arrivato nell'estate 2018 per circa 100 milioni di euro con un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione.

L'attuale amministratore delegato dell'Inter ha spiegato che non è stato quello il motivo per cui ha lasciato la società bianconera, sottolineando come possa esserci idee diverse nella stessa società.

Secondo Giuseppe Marotta il suo ciclo alla Juventus era verso la fine, per questo si è arrivata alla decisione di lasciare la società bianconera.

Giuseppe Marotta ha parlato del suo addio alla Juventus

Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta in una recente intervista. L'attuale amministratore delegato dell'Inter ha aggiunto: 'Cristiano Ronaldo era ed è un grande giocatore.

Bisogna poi fare i conti con il contesto economico-finanziario di una società, ma quello non è stato assolutamente il motivo di interruzione del mio rapporto con la Juve'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta in una recente intervista, l'amministratore delegato dell'Inter ha sottolineato: 'Il mio ciclo alla Juve era finito, quando è stata presa quella decisione l'ho rispettata'.

Come è noto dopo l'esperienza professionale nella società bianconera Marotta ha accettato l'offerta dell'Inter. Una carriera professionale quella del dirigente della società milanese che è cresciuta soprattutto nella sua esperienza professionale alla Juve, contribuendo a vincere diverse competizioni nazionali oltre al raggiungimento di due finali di Champions League, perse dalla Juventus contro il Barcellona nel 2015 e contro il Real Madrid nel 2017.

Giuseppe Marotta con l'Inter ha vinto un campionato, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia

Dopo aver affidato la guida tecnica della società milanese a Conte, la prima vittoria importante è arrivata nella stagione 2020-2021, il titolo nazionale.

Nella stagione successiva invece l'Inter di Marotta ha vinto una Supercoppa italiana e una Coppa Italia, in entrambi le finali l'Inter ha vinto contro la società bianconera. Nell'attuale stagione, alla pausa mondiale, l'Inter è quinta in classifica, la Juventus terza.