Una delle rivelazioni della Juventus in questo inizio di stagione è Nicolò Fagioli, molto apprezzato da Alessandro Del Piero. Il centrocampista gradualmente è diventato un titolare della squadra italiana anche a causa dei tanti infortunati nel centrocampo bianconero. Il classe 2001 ha dimostrato la sua importanza contribuendo alle vittorie contro il Lecce e l'Inter. Una crescita evidente quella del giocatore, confermata anche dalla recente convocazione nella nazionale italiana da parte del commissario tecnico Roberto Mancini. Il giocatore parteciperà alle due amichevoli in cui sarà impegnata la nazionale e previste il 16 novembre contro l'Albania ed il 20 contro l'Austria.

Di recente dal ritiro della nazionale italiana è stato intervistato e ha parlato di diversi argomenti, iniziando dall'emozione e dal divertimento che sta vivendo in nazionale. Sulla convocazione ha dichiarato: 'Non me ne ero nemmeno accorto perché dormivo. Poi mi sono arrivati i messaggi…Avevamo giocato a Verona ed ero stanco. Stavo dormendo in quel momento, non mi aspettavo la chiamata. Ero felice, lo era anche la mia famiglia. Una bella soddisfazione'. Fra i modelli della nazionale a cui si ispira Fagioli c'è sicuramente Alessandro Del Piero, anche per la storia bianconera dell'ex giocatore della Juve, ricordando anche il gol in semifinale di Coppa del Mondo contro il Germania nel 2006. Fagioli ha dichiarato di gradire molto come sport anche il tennis, facendo riferimento a Wimbledon come competizione che vorrebbe vincere.

Altro modello da cui prende spunto Fagioli oltre a Del Piero è Paulo Dybala, il centrocampista ha dichiarato che gli piacciono soprattutto i giocatori di talento.

I modelli come giocatore per Fagioli sono Del Piero e Dybala

'Mi ispiro a Del Piero e Dybala, un po’ per lo stile e un po’ per le caratteristiche. Mi piacciono quelli più talentuosi'.

Queste le dichiarazioni di Nicolò Fagioli in una recente intervista dal ritiro della nazionale italiana. Fra i suoi pregi il centrocampista ha aggiunto: 'Mi piace fare i regali e far felice la gente'. Ha aggiunto di non conoscere ancora molto bene Fabio Miretti, nonostante sia compagno di squadra alla Juventus. Sulla musica che ascolto ha aggiunto che gli piace molto il Reggaeton e Fedez.

Parlando invece di ruolo, ha sottolineato di aver iniziato da trequartista prima di diventare un centrocampista.

Massimiliano Allegri aveva dichiarato che il ruolo ideale di Fagioli è quello di centrocampista davanti alla difesa

A tal riguardo Fagioli in un'intervista di qualche settimana fa ha dichiarato che il suo ruolo ideale è quello di regista davanti alla difesa, confermando in qualche modo le parole di Massimiliano Allegri che ha sottolineato come in quel ruolo possa rendere al meglio e diventare un giocatore importante per la società bianconera.