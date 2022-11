La Juventus è al lavoro per preparare al meglio il finale di questa prima parte della stagione. I bianconeri potrebbero avvicinarsi in maniera evidente al Napoli qualora dovessero vincere con la Lazio. Di certo, i miglioramenti in campionato sono stati evidenti, rispetto invece ad una Champions League deludente con l'eliminazione anticipata nei gironi e la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League grazie al terzo posto nel girone. La Juventus giocherà contro il Nantes il 16 e il 23 febbraio, l'andata all'Allianz Stadium di Torino, il ritorno in Francia.

Si lavora però anche in previsione del mercato di gennaio, con diversi rinforzi che potrebbero riguardare le fasce difensive. Si è parlato molto di Alejandro Grimaldo, che difficilmente lascerà il Benfica a gennaio dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dei portoghesi, nonostante un contratto in scadenza a giugno. Più probabile l'arrivo di Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid. Si parla di prestito gratuito con il solo pagamento dell'ingaggio dello spagnolo fino a giugno. E a proposito di stagione 2023-2024, lo spagnolo Grimaldo potrebbe essere un nome interessante per la fascia sinistra difensiva, ma non l'unico che potrebbe sostituire Alex Sandro. Le ultime notizie di mercato parlano del possibile arrivo di un altro terzino sinistro che, fra l'altro, può giocare anche sulla destra o in una posizione più avanzata.

Parliamo del portoghese Nuno Tavares, il suo cartellino è di proprietà dell'Arsenal ma in questa stagione è in prestito all'Olympique Marsiglia. La Juventus dalla stagione 2023-2024 potrebbe valutare l'acquisto del portoghese, che sta dimostrando tutta la sua bravura nel campionato francese.

Il giocatore Nuno Tavares potrebbe approdare alla Juventus dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nuno Tavares, portoghese dell'Arsenal in prestito all'Olympique Marsiglia. Il classe 2000 sta disputando una stagione importante in Francia dove, fino ad adesso, ha giocato 13 match nel campionato francese segnando 3 gol, ai quali bisogna aggiungere 6 match in Champions League.

È un nazionale under 21 portoghese, ma se dovesse confermarsi anche in questa stagione, una convocazione nella nazionale di Fernando Santos diventerebbe una possibilità concreta.

Nuno Tavares può giocare su entrambe le fasce difensive

La Juventus valuta il suo acquisto per la stagione 2023-2024. L'Arsenal lo ha acquistato dal Benfica nel 2021 per circa 8 milioni di euro, la sua valutazione di mercato attuale è sicuramente cresciuta rispetto al prezzo di una stagione fa. La particolarità di Nuno Tavares è che può giocare su entrambe le fasce difensive, sia in un'eventuale difesa a 4, sia come centrocampista di fascia nel 3-5-2, idea di gioco utilizzata anche da Allegri in questa stagione.