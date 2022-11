La stagione della Juventus non ha preso avvio nel migliore dei modi: un percorso più che accidentato in Champions League, dove è arrivata l'eliminazione già nella fase a gironi, e i punti persi in campionato avevano aperto a più di qualche dubbio nel progetto tecnico. Le cose però sono piano piano cambiate. L'Europa League potrebbe rappresentare un'occasione (anche se arrivare in fondo non sarà facile con squadre come Arsenal, Manchester United e Barcellona in lizza) mentre in Serie A sono arrivate 5 vittorie di fila condite da 9 reti all'attivo e nessuna al passivo.

La Juventus è così salita al quarto posto, ipotizzare di recuperare i 10 punti di distacco dalla prima oggi è difficile ma il percorso di risalita è comunque lampante e sotto gli occhi di tutti (il Milan secondo è a soli due punti).

A parlare del momento dei bianconeri è stato Simone Braglia, in una recente intervista a tuttomercatoweb.com rilasciata prima della 14esima giornata di campionato (che si è chiusa ieri) e che ha visto la Juventus sconfiggere l'Hellas Verona a domicilio per 0-1 (rete di Moise Kean). Braglia ha sottolineato come per Inter e Juventus stessa sarà difficile riagguantare il Napoli, aggiungendo che secondo lui in futuro i bianconeri potrebbero di nuovo affidarsi ad Antonio Conte come tecnico e a Giuseppe Marotta come amministratore delegato.

Conte e Marotta potrebbero ritornare alla Juventus

'Nella Juve vedo in futuro il duo Marotta-Conte invece, ancora una volta'. Queste le dichiarazioni di Simone Braglia in una recente intervista a tuttomercatoweb.com. L'ex portiere ha aggiunto di non credere ad una possibile rimonta di Inter e Juventus in campionato considerando le ottime prestazioni del Napoli ed elogiato la Roma di Mourinho: 'Vedo nella Roma potenzialmente quello che ha fatto il Milan con Pioli dopo il lockdown.

Lo dico da tempo e lo confermo, lo farà con Mourinho'.

Parole importanti nonostante gli ultimi risultati non incoraggianti, con la sconfitta nel derby con la Lazio (0-1) e il pareggio col Sassuolo in trasferta (1-1, reti di Abraham e Pinamonti).

I possibili nomi per il dopo Allegri

Braglia ha infine parlato del possibile ritorno di Antonio Conte, fra l'altro indiscrezione di mercato è stata anche recentemente alimentata da diversi giornali sportivi inglesi.

Il tecnico è in scadenza di contratto con il Tottenham e potrebbe decidere di non prolungare la sua intesa contrattuale, la Juventus - sempre secondo questi rumors - starebbe valutando il suo e anche altri nomi importanti - Zidane, Tuchel e Luis Enrique - qualora dovesse decidere di interrompere il proprio rapporto con Allegri.