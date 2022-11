La Juventus è sempre molto attenta ai giovani giocatori. Tanti di essi, negli ultimi anni, sono stati valorizzati nel settore giovanile, che sta dando soddisfazioni importanti alla dirigenza del club piemontese. Merito anche della valorizzazione della Next Gen, la seconda squadra bianconera che sta giocando oramai da diversi anni nel campionato di Serie C, molto più impegnativo rispetto a quello Primavera.

Proprio la possibilità di misurarsi fra i professionisti ha permesso ai tanti elementi che hanno giocato nella seconda squadra bianconera di crescere e di maturare più esperienza, prima di misurarsi in prestito in Serie B o in Serie A.

In alcuni casi c'è stata anche la promozione dalla Next Gen alla prima squadra, come per esempio quelle di Soulé, Miretti e Iling Junior.

Intanto la Juventus nelle ultime settimane sta lavorando a diversi prolungamenti di contratto nella seconda squadra bianconera. Prima Cudrig, poi Bonetti, fino ad arrivare a Riccardo Turicchia. Il terzino classe 2003 ha ora prolungato la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025.

Si tratta di un giocatore che è cresciuto molto in questo inizio di stagione, lo dimostrano non solo le 9 partite già disputate nel campionato di Serie C e le 2 in Coppe Italia, ma anche il debutto nella nazionale italiana under 20.

Dopo aver fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili dell' Italia, iniziando dall'under 16 fino ad arrivare all'under 19, di recente è infatti arrivata per lui anche l'esperienza in under 20, giocando a fine settembre il suo primo match.

Turicchia ha prolungato il contratto fino a giugno 2025

La Juventus ha confermato sui social il prolungamento di contratto di Riccardo Turicchia. Il terzino ha sottoscritto un'intesa contrattuale fino a giugno 2025. Può giocare su entrambe le fasce difensive, ma anche a centrocampo. Cresciuto nell'Imolese, si è trasferito nel 2014 al Cesena, prima dell'approdo nel settore giovanile juventino nel 2018, facendo esperienze in under 17, under 19 fino alla Juventus Next Gen.

Il prolungamento di contratto di Turicchia arriva insieme a quelli del centrocampista Bonetti e della punta Cudrig, entrambi giocatori molto importanti per il tecnico Brambilla.

I giovani della Juventus

La valorizzazione della Juventus Next Gen ha permesso a tanti giovani di giocare nel campionato di Serie C, molto più impegnativo rispetto alla Primavera.

Grazie al lavoro di Federico Cherubini il progetto della seconda squadra bianconera si sta rivelando molto utile. Già da questa stagione sono stati inseriti in prima squadra tre giovani come Soulé, Iling Junior e Miretti, quest'ultimo già parte integrante della squadra bianconera nella seconda metà della scorsa stagione.