La Juventus, dopo un inizio di stagione deludente sembra essersi ripresa. I bianconeri attualmente si trovano quinti in classifica a -10 punti dal Napoli, ma soprattutto (in caso di vittoria stasera contro il Verona) potenzialmente a -2 dal Milan, che ha pareggiato 0- 0 contro la Cremonese nel turno infrasettimanale.

Sull'argomento ha voluto parlare anche Giovani Galeone, ex tecnico del Pescara e amico personale di Massimiliano Allegri, oltre che suo ex allenatore.

Galeone ha sostanzialmente giustificato il lavoro del tecnico toscano, sottolineando come la società bianconera non abbia fatto un buon mercato: lo dimostrano i giocatori che sono stati acquistati nella recente estate, i quali non hanno dato un grande contributo alla causa, anche a causa degli infortuni.

In merito al progetto sportivo bianconero nel suo complesso, secondo Galeone sarebbe stato sbagliato lasciar partire giovani come Kulusevski e de Ligt e tenere giocatori ultra-trentenni, come ad esempio Bonucci.

L'ex tecnico del Pescara ha elogiato Allegri e il suo lavoro alla Juve

'Prendo le difese di Allegri perché è un tecnico bravissimo. A volte esagero quando dico che la Juventus in mano a un altro allenatore farebbe molto di meno rispetto a quello che sta facendo Massimiliano. Ma in fin dei conti Allegri ha perso due partite', sono state queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in una recente intervista a tuttomercatoweb.com.

L'ex tecnico del Pescara e amico di Allegri ha aggiunto: 'Purtroppo non è andata bene in Champions League ma Allegri si è sempre qualificato agli ottavi di finale ed è arrivato anche due volte in finale con la Juventus'.

Giovanni Galeone si esprime sul mercato della Juventus

Le critiche principali di Galeone hanno riguardato il mercato portato avanti dalla società bianconera, in particolare in riferimento alla volontà di costruire un nuovo progetto sportivo.

Secondo l'ex tecnico del Pescara non si possono lasciar partire giocatori come Dejan Kulusevski e Matthijs de Ligt e confermare Bonucci se si vuole ripartire dai giovani.

Inoltre i giocatori arrivati nel recente Calciomercato estivo non hanno dato un contributo importante, su tutti Pogba, infortunato al menisco già durante la preparazione e che rientrerà a gennaio.

Nel complesso, secondo Galeone, attualmente la Juventus non avrebbe una rosa in grado di lottare per primeggiare in questa stagione.