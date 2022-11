La Juventus nello scorso mercato di gennaio aveva ceduto al Tottenham Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. L'uruguaiano è già stato riscattato dalla società inglese per una somma vicina ai 30 milioni di euro, lo svedese invece sarà pagato entro giugno 2023 una somma vicina ai 43 milioni di euro. L'impatto iniziale di Kulusevski era stato importante, mentre l'inizio della stagione 2022-2023 invece è stato condizionato da un infortunio subito a settembre che gli ha fatto saltare diversi match.

Il suo rientro è arrivato nel match di campionato contro il Liverpool: Antonio Conte lo ha schierato nel secondo tempo.

Nel dopo-gara Kulusevski è stato intervistato e ha affermato di essere felice del suo rientro in campo dichiarando amore per il calcio e per la squadra del Tottenham.

In questa stagione fino ad adesso Dejan Kulusevski ha disputato otto match nel campionato inglese segnando un gol e fornendo 4 assist. A questi bisogna aggiungere anche due presenze in Champions League.

Kulusevski ha parlato dopo Tottenham- Liverpool

'Sono come un bambino, sono solo felice di fare quello che faccio. Amo il club, amo lo stadio, amo i tifosi. Sono così felice che ci sia rimasto molto tempo in questa stagione e voglio portare molta gioia', sono queste le dichiarazioni di Dejan Kulusevski nel post match di Tottenham-Liverpool, finito 1-2 per la squadra di Klopp, ma che ha visto il rientro del centrocampista svedese dopo l'infortunio.

L'ultima partita del giocatore risaliva a settembre, quasi due mesi saltati per lui, prima del rientro in campo nel secondo tempo contro il Liverpool. Kulusevski ha aggiunto: 'Mi è mancato molto il campo, amo giocare e amo giocare per questa società'.

Intanto il Tottenham si è qualificato per gli ottavi di finale di Champions League e attualmente è quarto in classifica nel campionato inglese.

Prima della pausa mondiale giocherà una gara nel campionato inglese contro il Leeds sabato 12 novembre alle ore 16.

Il trasferimento di Kulusevski dalla Juventus al Tottenham

Il centrocampista Kulusevski è approdato al Tottenham a gennaio 2022 in prestito con riscatto entro giugno 2023 per circa 43 milioni di euro. Un acquisto voluto da Antonio Conte e dal direttore generale della società inglese Fabio Paratici, che a suo tempo lo aveva già voluto alla Juve a gennaio 2020, quando era direttore sportivo della società bianconera, acquistandolo dall'Atalanta.

Kulusevski si era messo in evidenza nella stagione 2019-2020 nel Parma, società in cui era in prestito dall'Atalanta. La Juventus lo acquistò dalla società bergamasca a gennaio lasciandolo in prestito agli emiliani fino a giugno 2020, prima di farlo giocare in prima squadra per un anno e mezzo.