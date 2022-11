La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, i tanti investimenti nel settore giovanile lo dimostrano. L'under 23 sta dando soddisfazioni importanti nella valorizzazione dei giocatori, basti pensare ai vari Soulé, Miretti, Iling Junior e Fagioli che sono oramai diventati parte integrante della rosa bianconera. Accanto ai giovani però, sono arrivati anche giocatori d'esperienza nel recente Calciomercato estivo, basti pensare agli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria o agli acquisti di Milik, Kostic e Paredes. Di questi sta deludendo le aspettative soprattutto il centrocampista argentino, arrivato in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro dal Paris Saint Germain nel recente calciomercato estivo.

Il suo rendimento sarà valutato da qui a giugno, ma le ultime notizie di mercato parlano anche di un suo possibile mancato riscatto. Anche perché Paredes oltre a costare di cartellino circa 20 milioni di euro guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione, ingaggio alleggerito dal Decreto Crescita che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori. La Juventus avrebbe già individuato il sostituto. Si tratta di Jorginho, che è in scadenza di contratto con il Chelsea e sarebbe considerato il rinforzo ideale da affiancare ai tanti giovani della rosa bianconera.

La Juventus potrebbe ingaggiare Jorginho dalla stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe decidere di non riscattare Leandro Paredes.

L'argentino è arrivato in prestito dal Paris Saint Germain e la società bianconera per acquistarlo a titolo definitivo dovrebbe pagare circa 20 milioni di euro. Una somma importante non giustificata dalle prestazioni dell'argentino, che ha deluso le aspettative. Inoltre è stato condizionato anche da un infortunio, sarà disponibile contro il Verona e Lazio e sarà probabilmente uno dei convocati della nazionale argentina per il mondiale in Qatar.

Nell'eventualità non venisse riscattato la Juventus potrebbe ingaggiare dalla stagione 2023-2024 Jorginho, che è in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare anche per garantire esperienza e qualità al centrocampo, da affiancare a giovani come Miretti e Fagioli, oltre al fatto che a fine stagione ritorneranno dai prestiti i vari Rovella e Ranocchia, attualmente al Monza.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero acquistando anche altri giocatori in scadenza a giugno. Alcuni di questi però potrebbero arrivare in anticipo già a gennaio, come già successo a Zakaria a gennaio 2022 quando nonostante fosse in scadenza di contratto a giugno venne anticipato il suo arrivo per circa 10 milioni di euro. Più o meno la stessa somma che potrebbe costare Alejandro Grimaldo, uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la fascia sinistra difensiva. Come centrale di difesa potrebbe arrivare Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a giugno e valutato circa 7 milioni di euro.