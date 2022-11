Da venerdì 18 novembre, i giocatori della Juventus che non prendono parte al mondiale sono in vacanza e rientreranno alla Continassa il 6 dicembre. Ma c'è un calciatore bianconero che ha deciso di tagliarsi le ferie per riprendere ad allenarsi al JTC. Si tratta di Manuel Locatelli, che oggi 24 novembre è tornato alla Continassa per riprendere la preparazione.

La volontà di Locatelli è quella di essere al top della forma per gennaio. Il centrocampista classe '98, nelle ultime settimane, si è ripreso il posto da titolare nella Juventus e vuole continuare ad esserlo, anche per questo motivo ha scelto di tornare subito al centro di allenamento del club juventino

Locatelli punto fermo della Juventus

Manuel Locatelli, nelle prime partite di questa Serie A, aveva reso al di sotto delle aspettative e su di lui sono piovute diverse critiche.

Il numero 5 bianconero a metà settembre si era poi fermato per un infortunio muscolare ed è tornato a disposizione della Juventus a partire dai primi di ottobre. Il centrocampista della nazionale, poi, nel derby torinese dello scorso 15 ottobre, si è ripreso il posto da titolare ed è stato uno dei protagonisti della recente serie di vittorie consecutive della Juventus: aveva poi saltato la gara contro il Lecce per motivi personali, ma in seguito è stato uno dei migliori in campo nelle vittorie contro Inter, Verona e Lazio.

Le buone prestazioni di Locatelli di fatto hanno messo in ombra Leandro Paredes, che adesso non sarebbe più certo di restare alla Juventus in vista della prossima stagione.

Infatti il riscatto dell'argentino da parte del club bianconero a giugno dal Psg sembra essere in bilico.

Il 6 dicembre la ripresa degli allenamenti della Juventus

La rosa della Juventus, il prossimo 6 dicembre, sarà di nuovo alla Continassa per riprendere la preparazione, ovviamente senza gli elementi impegnati al mondiale.

Tra i calciatori che ritroverà Massimiliano Allegri ci sarà quindi pure Manuel Locatelli, che ha scelto di non interrompere la sua tabella di marcia. Il numero 5 juventino sta lavorando per essere al meglio per la prima partita di Serie A del prossimo 4 gennaio contro la Cremonese.

Intanto, a proposito di centrocampo bianconero, Paul Pogba è a Miami con un uomo dello staff della Juventus per proseguire il recupero. Il francese è atteso alla Continassa il 6 dicembre, anche se resta da capire se prenderà parte o meno alle amichevoli contro Arsenal e Barcellona del 17 e del 22 dicembre.