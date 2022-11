La Juventus pensa al mercato di gennaio. La dirigenza bianconera vuole puntellare l'organico a disposizione di Allegri e la prossima sessione ruota attorno al possibile acquisto di un nuovo terzino destro, vista la partenza di Juan Cuadrado in estate. I bianconeri vogliono anticipare questo colpo e regalare ad Allegri un nuovo esterno, che sia efficiente sia nel 3-5-2 che nel 4-3-3.

Juve, possibile interesse per Maehle

Nelle scorse ore, secondo gli ultimi rumor di mercato i bianconeri starebbero pensando a Maehle, esterno danese in forza all'Atalanta.

Dopo ottime prestazioni con la Dea seguite da un grande Europeo, l'esterno danese non è riuscito a confermarsi e ha perso spazio nello scacchiere tattico di Gasperini che non lo ritiene incedibile. La Juventus starebbe monitorando questa situazione e potrebbe provare ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito. La Dea preferirebbe una cessione a titolo definitivo per monetizzare e reinvestire il denaro per completare la rosa.

Oltre Maehle, i bianconeri tengono d'occhio diversi profili che militano in Serie A. Kardsorp resta nel mirino dopo la rottura con la Roma e soprattutto con Josè Mourinho, mentre resta complicata la pista che porta a Wilfried Singo del Torino. Le richieste del club granata sono alte e si avvicinano attorno ai 20 milioni di euro, una spesa che la Vecchia Signora potrebbe decidere di non fare per gennaio.

Juve, Zakaria ed Arthur dovrebbero rientrare a fine stagione

Oltre ad eventuali acquisti per il mercato invernale, la Juventus pensa anche alle cessioni di quei calciatori in esubero e che ormai sono fuori dal progetto di Max Allegri.

Per la prossima stagione, devono esser definite le posizioni di Denis Zakaria ed Arthur che dovrebbero ritornare dai rispettivi prestiti dal Chelsea e Liverpool.

I due centrocampisti non sono riusciti in questa prima di stagione a ritagliarsi uno spazio importante nei due top club inglesi e per questo i loro rispettivi riscatti sembrerebbe un miraggio. In estate toccherà alla Juventus decidere il futuro di questi due calciatori.

Il centrocampo potrebbe subire una vera e propria rivoluzione: infatti, oltre Zakaria e Arthur restano da capire le intenzione di Adrien Rabiot che potrebbe decidere di non rinnovare con il club bianconero.

Sul francese ci sarebbe l'interesse proprio del Chelsea e del Manchester United. Anche Weston Mckennie potrebbe esser ceduto di fronte a qualche offerta importante. Il centrocampista americano è infatti nel mirino del Borussia Dortmund e del Tottenham di Antonio Conte.

Tutte queste cessioni potrebbero favorire per la Juve il colpo Milinkovic Savic, sogno per la prossima estate