La Juventus nelle ultime stagioni sta lavorando molto bene nel settore giovanile. La valorizzazione dei giocatori infatti è merito evidentemente anche degli investimenti effettuati non solo nelle varie under ma anche nell'under 23, denominata da poche settimane come Juventus Next Gen. La società bianconera è stata l'unica in Italia a lanciare il progetto seconda squadra, che sta dando ottime soddisfazioni non tanto dal punto di vista sportivo ma da quello tecnico. Tanti giovani dopo aver fatto le giovanili fino ad arrivare alla Primavera hanno giocato nell'under 23 impegnata nel campionato di Serie C.

Un'esperienza professionale che gli ha permesso di crescere molto, basti pensare ai vari Miretti, Fagioli, Iling Junior, de Winter e Ranocchia. A proposito di giovani la Juventus ha recentemente confermato il prolungamento di contratto di Andrea Bonetti, centrocampista classe 2003 della squadra di Massimo Brambilla. Considerato una riserva, in questa stagione fino ad adesso ha giocato due match entrando nel secondo tempo. Un giocatore che evidentemente è considerato importante per il tecnico ma anche per la Juventus, che gli ha prolungato l'intesa contrattuale fino a giugno 2025.

Il giocatore Andrea Bonetti ha fatto la trafila anche nelle nazionali giovanili dell'Italia, 9 match con 1 gol nell'Italia under 15, 4 match nell'under 16 e 1 match nell'under 17.

Può giocare a centrocampo ma anche nel ruolo di trequartista.

Il giocatore Bonetti ha prolungato il contratto fino a giugno 2025

La Juventus ha confermato tramite i social il prolungamento di contratto di Andrea Bonetti. Il centrocampista classe 2003 rimarrà almeno fino a giugno 2025 nella società bianconera, la speranza di tutti però è che possa crescere ulteriormente diventando un riferimento della Juventus Next Gen e che magari possa fare lo stesso cammino professionale dei vari Miretti, Fagioli e Ranocchia.

Attualmente è considerato una riserva, con il tecnico Brambilla che lo ha schierato in due match in questo inizio di stagione. Di certo ci sono diversi giocatori interessanti nella seconda squadra bianconera, che abbiamo avuto modo di ammirare anche nell'ultimo match di Champions League della Juventus contro il Paris Saint Germain.

Ci riferiamo ai vari Barrenechea e Barbieri, riferimenti della squadra di Brambilla.

I giovani della Juventus

La Juventus sta valorizzando diversi giovani interessanti in questo inizio di stagione, non solo in prima squadra ma anche in Primavera. Su tutti Kenan Yildiz, considerato uno dei migliori giovani del calcio europeo. Al turco bisogna aggiungere i vari Bangoula, Hujsen e Boende, una squadra quella di Montero che si è qualificata negli ottavi di finale di Next Gen e che attualmente è prima in classifica insieme alla Roma nel campionato Primavera.