La Juventus è attesa da match importanti da qui a novembre. Inter, Verona e Lazio ci diranno delle ambizioni dei bianconeri, che cercheranno di recuperare punti dai primi posti in classifica. Il primo posto del Napoli è distante 10 punti, diventa importante vincere le partite rimanenti se si vuole provare ad avvicinare la squadra campana. Intanto si lavora sul mercato, a gennaio potrebbero arrivare diversi giocatori ideali soprattutto per la difesa. Si valuta l'acquisto di un centrale di sinistra e di un terzino, per il Calciomercato estivo invece la società bianconera lavora soprattutto a centrocampo.

Si è parlato molto di Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la Lazio e che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. In caos di mancato prolungamento di contratto il centrocampista potrebbe approdare a Torino a giugno. La società bianconera valuta però anche altri centrocampisti, soprattutto quelli in scadenza di contratto. Uno su tutti è N'Golo Kanté, attualmente infortunato e che dovrebbe rientrare a febbraio. Il francese ha un contrato fino a giugno e potrebbe valutare un'esperienza professionale nella società bianconera.

La Juventus potrebbe ingaggiarlo soprattutto se fosse confermata la sostituzione di Allegri con Conte. Le ultime notizie di mercato parlano del possibile ingaggio del tecnico pugliese da parte della società bianconera a partire dalla stagione 2023-2024.

Possibile l'ingaggio a giugno di Kanté

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato con il possibile arrivo di Conte la Juventus potrebbe ingaggiare a giugno il centrocampista N'Golo Kanté. Il francese sarebbe un rinforzo gradito dal tecnico pugliese, che ha avuto modo di allenarlo nella sua esperienza professionale al Chelsea.

Il centrocampista è attualmente infortunato e non parteciperà ai mondiali con la nazionale francese. La Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio per incrementare il livello qualitativo del centrocampo, sarebbe ideale da schierare con Pogba ed eventualmente con Paredes o Locatelli, senza contare che la società bianconera sta valorizzando giovani di qualità come Miretti e Fagioli.

Di certo Kanté ha un ingaggio importante, anche se la Juventus non dovrà pagare il prezzo di cartellino essendo il giocatore in scadenza a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori in scadenza di contratto a giugno, alcuni dei quali potrebbero anticipare il loro arrivo a gennaio con il pagamento di un prezzo vantaggioso. Ci riferiamo a Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Il francese ha una valutazione di mercato di circa 7 milioni di euro. Per quanto riguarda il ruolo di terzino il preferito fra l'algerino e lo spagnolo, soprattutto per motivi di passaporto comunitario, è il giocatore spagnolo.