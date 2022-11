La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo sul fronte Calciomercato, un mese in cui potrebbe dedicarsi a cessioni e rinforzi per la difesa. Tra i possibili partenti Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi: con un'offerta da 20 milioni di euro il giocatore USA potrebbe lasciare la società bianconera. Per quanto riguarda invece gli acquisti si valutano diversi giocatori che potrebbero migliorare il settore difensivo. Da Evan N'Dicka come centrale, fino ad arrivare ad Alejandro Grimaldo o Nuno Tavares per la fascia sinistra difensiva.

L'esigenza principale però sembrerebbe riguardare quella destra considerato che Cuadrado non ha una vera e propria alternativa come terzino o eventualmente come centrocampista di fascia nel 3-5-2. Si è parlato molto negli ultimi giorni del possibile arrivo di Alvaro Odriozola che il Real Madrid cederebbe in prestito gratuito con il solo pagamento dell'ingaggio dello spagnolo per sei mesi, ovvero circa 1,5 milioni di euro. Nelle ultime ore però calciomercato.it ha parlato del possibile arrivo di un altro terzino destro in prestito. Stiamo parlando di Rick Karsdorp, giocatore della Roma che lascerà la Capitale nel mercato di gennaio dopo le dichiarazioni di Mourinho nel post match contro il Sassuolo (il tecnico portoghese l'ha accusato di scarso impegno).

Il giocatore potrebbe approdare in prestito alla Juventus con un diritto di riscatto da dover eventualmente esercitare a giugno.

Possibile l'arrivo in prestito di Karsdorp a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto in prestito a gennaio di Rick Karsdorp. Il caso è scoppiato nel post match contro il Sassuolo quando l'allenatore portoghese ha definito l'olandese poco professionale per non aver accettato l'iniziale panchina e successivamente aver contribuito, con una disattenzione, al gol del pareggio segnato da Pinamonti.

La Juventus potrebbe così valutare il suo acquisto in prestito, con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. In questa stagione l'olandese non è stato considerato un titolare da Mourinho, con 11 match fino ad adesso disputati fra campionato e Europa League. Prima di Roma vs Torino il dirigente della Roma Pinto ha confermato la partenza dell'olandese, che potrebbe rappresentare una possibilità di mercato molto interessante per la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche in previsione giugno, quando potrebbero arrivare diversi giocatori a parametro zero. Si valutano soprattutto Youri Tielemans e N'Golo Kanté, per quanto riguarda la difesa Alex Sandro, vicino all'Atletico Madrid, potrebbe invece essere sostituito da uno fra Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Benfica, così come N'Dicka, che piace anche al Paris Saint Germain per gennaio.