La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente, l'uscita anticipata ai gironi di Champions League ne è la dimostrazione. Anche in campionato la situazione non è delle migliori considerando il fatto che il Napoli primo in classifica è a +13 (la Juve deve ancora giocare con l'Hellas Verona). Di certo però negli ultimi match i bianconeri sono riusciti a confermarsi con vittorie importanti, la più prestigiosa contro l'Inter per 2 a 0. Ottima la prestazione della squadra bianconera soprattutto nel secondo tempo, merito degli assist di Kostic e dei gol di Rabiot e Fagioli.

Il giovane centrocampista italiano si è confermato dopo il gol vittoria contro il Lecce. Per quanto riguarda invece il francese nelle ultime settimane fra Champions League e campionato ha segnato 5 gol, una crescita evidente quella del francese giustificata anche da un atteggiamento più offensivo da parte del centrocampista, che accompagna maggiormente il settore avanzato. Nel post match di Juventus - Inter è stato intervistato, il centrocampista ha sottolineato che è giusto soffrire ma la determinazione e il sostegno al compagno hanno aiutato a raggiungere la vittoria. Ha voluto poi smentire le indiscrezioni secondo le quali i giocatori infortunati della Juventus non vogliono giocare perché c'è il mondiale.

Il francese ha aggiunto che la squadra bianconera vuole vincere il campionato, come dimostrato dalla vittoria contro l'Inter per 2 a 0.

Adrien Rabiot ha dichiarato di voler vincere il campionato con la Juventus

'Soffrendo ma con la determinazione di fare tutto per il compagno, di non mollare fino al novantesimo'. Queste le dichiarazioni di Adrien Rabiot in un'intervista a Dazn nel post match di Juventus e Inter.

Il centrocampista francese ha aggiunto: 'Abbiamo bisogno di tutti, giovani e più anziani, l'importante è che siamo tutti uniti anche con lo staff medico'. In merito invece alle voci secondo le quali alcuni giocatori si stanno risparmiando per il mondiale Rabiot ha sottolineato: 'Dicono tante cose sui giocatori infortunati che non vogliono giocare con la Juve per il mondiale ma non è così, vogliamo vincere il campionato e la vittoria contro l'Inter ne è la dimostrazione'.

Il giocatore francese è in scadenza di contratto con la Juventus a giugno

Il centrocampista Rabiot è ormai diventato un vero e proprio leader della squadra bianconera anche se il suo contratto in scadenza a giugno non agevola una sua conferma per la stagione 2023-2024. La pausa mondiale potrebbe essere utilizzata dalla mamma agente sportivo di Rabiot per parlare di un eventuale prolungamento di contratto del francese con la società bianconera. Molto dipenderà dalle richieste del giocatore, che attualmente guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione.