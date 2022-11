La Juventus ha confermato l'ottimo momento in campionato vincendo anche il match contro l'Inter. È passato più di un anno dall'ultima vittoria in uno scontro diretto e dopo Verona ci sarà un altro match importante contro la Lazio per cercare di avvicinare ulteriormente i primi quattro posti in classifica. Contro l'Inter tutta la squadra ha dato dimostrazione di una crescita evidente, anche dal punto di vista individuale abbiamo visto delle prestazioni notevoli non solo degli autori dei gol vittoria come Rabiot e Fagioli, ma anche di Kostic che ha servito i due assist.

Tuttavia, anche la difesa con Danilo e Bremer hanno disputato una grande gara. Il rientro dell'ex Torino ha dato sicurezza al settore, con una difesa a tre che sembra essere ideale per le caratteristiche tecniche della rosa bianconera. Oltre a loro ha giocato bene anche Alex Sandro come centrale di sinistra, fra l'altro tutti e tre i brasiliani sono stati convocati per il mondiale in Qatar dal commissario tecnico Tite. Proprio Bremer nel post match ha rivelato che quando ci sia allena bene si può fare tranquillamente la difesa a quattro, ma Allegri avrebbe capito che attualmente questa Juventus può rendere molto di più giocando con una difesa a tre. Fra l'altro Bremer da centrale ha disputato un match davvero importante, da un suo recupero è nato il contropiede e il gol di Fagioli.

Il giocatore Bremer ha parlato della difesa a tre che valorizza la rosa della Juventus

''Quando uno si allena bene può fare anche difesa a quattro, ma il mister ha capito che con la rosa che abbiamo la difesa a tre è meglio''. Queste le dichiarazioni di Bremer nel post match fra Juventus - Inter finito 2 a 0 per i bianconeri.

Prestazione importante per il brasiliano nel ruolo di centrale, supportato anche dall'ottimo lavoro da una parte di Danilo e dall'altra da Alex Sandro. Bremer è riuscito a contenere la qualità e la forza fisica di giocatori come Dzeko e Martinez, che sono andati vicini al gol in tre occasioni. Per il resto però il brasiliano ha giocato d'anticipo e da un suo recupero è arrivato il gol del definitivo 2 a 0.

Bremer era al rientro dopo l'infortunio muscolare subito diverse settimane fa. Sarà parte integrante della nazionale brasiliana che sarà impegnata nel mondiale in Qatar a novembre e dicembre.

Bremer è stato pagato circa 48 milioni di euro

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Bremer, pagato circa 49 milioni di euro, e della cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco nel recente Calciomercato estivo. Diversi tifosi della Juventus sui social hanno rimpianto la partenza dell'olandese, ma di certo il Bremer visto contro l'Inter rappresenta una certezza per la difesa bianconera.