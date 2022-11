La Juventus starebbe valutando dei rinforzi per la difesa già per gennaio. Sulla stampa sportiva si parla molto di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte e che potrebbe anticipare il suo arrivo per circa 7 milioni di euro.

La Juve valuta però anche altri nomi che hanno già un'esperienza internazionale e che possano essere utili da subito ad Allegri. Uno dei giocatori graditi dalla società bianconera è José Gimenez, uruguaiano dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto a giugno 2025. L'uscita anticipata dall'Europa da parte della società spagnola potrebbe agevolare una sua partenza già a gennaio, anche perché il giocatore potrebbe gradire una nuova esperienza professionale.

La sua valutazione di mercato è di circa 35 milioni di euro, un prezzo importante ma tutto sommato "vantaggioso", se consideriamo il valore reale del giocatore dimostrato nelle ultime stagioni nella società spagnola. Nel 2019 la sua valutazione di mercato era arrivata a 70 milioni di euro: oggi, a 27 anni, potrebbe rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro.

Gimenez potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa anche José Gimenez. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno 2025 e ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro. L'eliminazione prematura da tutte le competizioni europee dei Colchoneros potrebbe agevolare una cessione del giocatore già a gennaio.

Gimenez può giocare come centrale ma anche come terzino destro, inoltre talvolta ha fatto anche il centrocampista davanti alla difesa.

Ha esordito all'età di 18 anni nella nazionale uruguaiana e a 27 anni ha già disputato 78 partite, segnando anche 8 gol.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare altri due giocatori dall'Atletico Madrid in estate.

Si tratta di Rodrigo De Paul e di Alvaro Morata, il primo arriverebbe in caso di mancato riscatto di Leandro Paredes dal Psg. Lo spagnolo invece va in scadenza di contratto a giugno 2024 e con un'offerta da 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società spagnola nel 2023. L'eventuale arrivo di Morata dipende però anche dalle partenze che potrebbero concretizzarsi nel settore avanzato bianconero.

A tal riguardo non sembra certa la conferma di Di Maria, in scadenza i contratto a giugno. Potrebbe partire anche Moise Kean: la Juve lo riscatterebbe dall'Everton (avendo una clausola obbligatoria) per poi cederlo a una delle società interessate al suo acquisto.