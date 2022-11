L'Inter con ogni probabilità potrebbe rivoluzionare il reparto avanzato nelle prossime sessioni di Calciomercato. Edin Dzeko è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo non sono ancora partite, mentre Joaquin Correa non ha convinto in questo anno e mezzo all'ombra del Duomo. Per questo motivo la società nerazzurra si sta guardando intorno alla cerca di innesti di livello e tra i nomi sondati ci sarebbe Alvaro Morata, tornato all'Atletico Madrid la scorsa estate dopo due anni in prestito alla Juventus. Lo spagnolo non è considerato incedibile dai Colchoneros e potrebbe essere intavolata una trattativa nei prossimi mesi.

La Juventus e il Milan sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e avrebbero un obiettivo in comune. Si tratta di Bryan Cristante, già cercato dalle due società la scorsa estate ma la Roma non ha voluto farne a meno ma qualcosa potrebbe cambiare già a gennaio, soprattutto con il rientro di Wijnaldum.

Inter su Morata

L'Inter con ogni probabilità cambierà qualcosa in attacco nelle prossime sessioni di calciomercato. Sono tanti i dubbi all'interno della rosa nerazzurra, che si sta guardando intorno alla ricerca di rinforzi di livello. Uno dei nomi che piacerebbe al club meneghino sarebbe quello di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo è tornato all'Atletico Madrid dopo i due anni in prestito alla Juventus, che ha deciso di non riscattarlo.

Il giocatore non è considerato incedibile e, anzi, non è escluso che l'addio di Diego Pablo Simeone possa facilitare un suo addio, visto che l'Atletico sta faticando non poco in quest'annata.

Il classe 1992 ha comunque dato il proprio contributo avendo messo a segno cinque reti in tredici partite di campionato. Morata ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e proprio per questo l'Atletico lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Uno scambio, però, potrebbe sbloccare l'affare, con l'Inter che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Robin Gosens, che in nerazzurro sta trovando sempre meno spazio.

Juventus e Milan su Cristante

La Juventus e il Milan potrebbero fare qualcosa sul mercato per rinforzare il centrocampo. L'obiettivo in comune risponde al nome di Cristante, già sondato da entrambe nella scorsa sessione di calciomercato, in estate.

La Roma potrebbe lasciarlo andare visto che a gennaio dovrebbe tornare a disposizione anche Wijnaldum.

I bianconeri potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie, mentre i rossoneri sono pronti ad offrire quello di Tommaso Pobega. Dovrà essere, poi, la Roma a decidere se e quale scambio alla pari accettare o se pretendere il pagamento cash del cartellino di Cristante.