Giovedì 10 novembre, alle ore 18:30, in uno dei posticipi del turno infrasettimanale di Serie A, si sfideranno allo stadio "Bentegodi" Hellas Verona e Juventus.

Il Verona è reduce da una sconfitta in campionato contro il Monza per 2-0 e si trova ora da solo all'ultimo posto in graduatoria, a quota 5 punti.

La Juventus invece proviene invece dal successo per 2-0 nel derby d'Italia contro l'Inter. I bianconeri si trovano ora al quinto posto in classifica a quota 25 punti, a 10 lunghezze di ritardo dal Napoli capolista.

Per le due squadre non dovrebbero esserci particolari cambi di formazione rispetto alla scorsa giornata.

Per i veneti spicca l'assenza per squalifica di Magnani. La Juventus invece potrebbe recuperare Vlahovic, mentre difficilmente ci saranno Paredes e Kean, anche se hanno ripreso ad allenarsi in parte con il gruppo.

Hellas Verona: Salvatore Bocchetti dovrebbe affidarsi a Kallon

Il tecnico del Verona, Salvatore Bocchetti, dovrebbe schierare il modulo 3-4-2-1. In porta spazio a Montipò, la difesa a tre dovrebbe essere formata da Davidowicz, Gunter e Ceccarini. Centrocampo a quattro con Depaoli sulla fascia destra, centrali Miguel Veloso e Tameze, mentre giocherà Doig sulla fascia sinistra. Sulla trequarti dovrebbero essere titolari Lazovic e Kallon a supporto di Henry.

Fra gli indisponibili c'è Faraoni, oltre allo squalificato Magnani.

Juventus: Massimiliano Allegri dovrebbe schierare Milik

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dovrebbe confermare gran parte della formazione che ha vinto nel match contro l'Inter per 2-0. Titolare come portiere sarà Szczesny, difesa a tre con Danilo centrale di destra, Bremer e Alex Sandro sulla sinistra. Centrocampo a cinque con Cuadrado sulla fascia destra, Locatelli dovrebbe giocare davanti alla difesa supportato da Fagioli e Rabiot (entrambi in gol contro l'Inter).

Sulla fascia sinistra dovrebbe schierare Kostic. Possibile impiego da trequartista per il giovane Miretti, a supporto di Milik.

Dovrebbe partire dalla panchina quindi Federico Chiesa, pronto a subentrare nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Verona e Juventus

Verona (3-4-2-1): Montipò; Davidowicz, Gunter, Ceccarini; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Lazovic, Kallon; Henry. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.