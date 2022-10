La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti a gennaio. La società bianconera potrebbe anticipare l'arrivo di un centrale di difesa e di un terzino anche in previsione della possibile partenza a fine stagione di Alex Sandro e Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe arrivare però anche un centrale di sinistra, considerando che non è arrivato un vero e proprio sostituto di Chiellini nel recente Calciomercato estivo. Si è parlato molto in queste settimane di Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso a gennaio.

Si valutano però anche altri nomi importanti, uno su tutti quello di Strahinja Pavlovic, centrale del Salisburgo acquistato la scorsa stagione dalla società austriaca per circa 7 milioni di euro. La crescita del nazionale serbo è stata evidente a tal punto da essere diventato un riferimento della difesa del Salisburgo oltre che parte integrante della nazionale serba. A 20 anni si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro, ritroverebbe alla Juventus due suoi compagni di nazionale come Kostic e Vlahovic. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro ed ha il vantaggio di uno stipendio sostenibile per la società bianconera, in quanto attualmente guadagna circa 700 mila euro a stagione.

Pavlovic potrebbe approdare alla Juve a gennaio per circa 25 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Strahinja Pavlovic già a gennaio. Il centrale del Salisburgo piace molto alla società bianconera perché giovane ma anche perché garantirebbe fisicità. Il giocatore è di piede sinistro e quindi si integrerebbe alla perfezione con Bremer, Bonucci, Rugani e Gatti.

La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro. In questa stagione ha dimostrato anche di saper segnare: un gol segnato nel campionato austriaco e un altro nella Coppa d'Austria. In nazionale serbo ha disputato fino ad adesso 21 match segnando un gol. Come Vlahovic è cresciuto nel Partizan Belgrado, prima di giocare nel Monaco, nel Cercle Brugge e nel Basilea.

A luglio è stato acquistato dal Salisburgo proprio dalla società francese, che lo aveva prestato prima ai belgi e poi agli svizzeri, per circa 7 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Oltre a questa trattativa, la Juventus è al lavoro per acquistare anche un terzino. Si è parlato del possibile arrivo di uno fra N'Dicka e Pavlovic già a gennaio, ma potrebbero arrivare anche Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Potrebbero approdare a Torino ad un prezzo molto vantaggioso per la società bianconera.