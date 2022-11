La rivelazione del campionato italiano della prima parte di stagione è sicuramente il Napoli. Con le tante partenze importanti nel recente Calciomercato estivo, Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz, si pensava ad un campionato diverso da parte della società campana, eventualmente in lotta per il quarto posto. Attualmente, invece, la classifica ci dice primo posto con +8 sul Milan secondo e +10 sulla Juventus terza. Merito del lavoro del tecnico Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ha saputo pescare molto bene sul mercato.

Fra le certezze della squadra campana in questo inizio di stagione c'è sicuramente Kim Min Jae, arrivato come sostituto di Koulibaly per circa 20 milioni di euro dal Fenerbahce. Un rinforzo che si sta rivelando ideale, con il giocatore che attualmente ha una valutazione di mercato di almeno 30 milioni di euro. Secondo la stampa spagnola, sarebbe seguito da diverse società inglesi oltre che dalla Juventus. Attualmente, la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma se dovesse continuare a garantire le prestazioni di inizio stagione la sua valutazione di mercato potrebbe incrementarsi ulteriormente. Una stagione importante per il centrale che ha dimostrato non solo di saper difendere bene ma anche una presenza importante nella squadra campana, diventando un vero e proprio riferimento.

Possibile offerta della Juventus per Kim Min Jae

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando come rinforzo per la difesa il centrale Kim Min Jae. Il campionato fin qui disputato dimostra la crescita evidente del giocatore, che piace a diverse società inglesi oltre a quella bianconera.

Difficile pensare ad una sua cessone a gennaio, potrebbe partire a giugno in caso di offerta importante. Attualmente la sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma potrebbe incrementare da qui a fine stagione. Kim Min Jae è arrivato nel recente calciomercato estivo per circa 20 milioni di euro come sostituto di Koulibaly, trasferitosi al Chelsea.

Una crescita importante quella del centrale, sia dal punto di vista difensivo che come riferimento della difesa azzurra. Con l'infortunio di Rrhamani è diventato il titolare del Napoli insieme a Juan Jesus, raccogliendo apprezzamenti non solo dalla Juventus ma anche da società inglesi come Brighton, Fulham, Manchester United e Tottenham.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri centrali e già a gennaio, in caso di partenza di Daniele Rugani, potrebbe arrivare un giocatore come Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda invece il ruolo da terzino destro, la società bianconera starebbe valutando due giocatori che potrebbero arrivare in prestito. Parliamo di Rick Karsdorp e Alvaro Odriozola, quest'ultimo sarebbe acquisto in prestito gratuito dal Real Madrid con il solo pagamento dell'ingaggio fino a giugno.