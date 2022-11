La Juventus è al lavoro in previsione del mercato di gennaio. La pausa del mondiale sarà infatti utilizzata dalla società bianconera per valutare arrivi e cessioni, oltre a decidere il futuro dei giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno.

Per quanto riguarda il settore avanzato pare difficile pensare ad acquisti nel mercato di gennaio, a meno che non si presenti una possibilità di mercato inattesa. A tal riguardo il Barcellona sarebbe pronto a lasciar partire Ferran Torres, considerato ormai sostanzialmente una "riserva" da Xavi. Lo spagnolo, arrivato nel mercato di gennaio del 2022, dopo un inizio importante nei blaugrana, è progressivamente diventato un'alternativa ai titolari, soprattutto dopo l'arrivo di Raphinha nel recente Calciomercato estivo.

Il Barcellona sarebbe pronto a lasciarlo partire già a gennaio e lo avrebbe offerto a diverse società inglesi. Piace molto al Wolverhampton e al Newcastle, ma il giocatore non vorrebbe ritornare in Premier League.

La Juventus potrebbe valutare il suo acquisto se il Barcellona dovesse cederlo in prestito, magari con un diritto di riscatto. Ferran Torres potrebbe rappresentare il sostituto ideale di Di Maria per la stagione 2023-2024, l'argentino è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non prolungare la propria intesa contrattuale con la società bianconera.

Ferran Torres suggestione per la Juventus a gennaio

Il mercato della Juventus in estate: il punto sul dopo Alex Sandro

La Juventus lavora anche in previsione dell'estate, considerando che ci sarà da sostituire Alex Sandro, il quale va in scadenza di contratto. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da uno fra Alejandro Grimaldo e Nuno Tavares.

Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo il preferito sarebbe Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno con l'Eintracht Francoforte.