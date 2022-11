La Juventus quest'anno sta faticando a trovare una certa continuità di risultati (in Serie A viene da 3 vittorie di fila e solo stasera si capirà se la striscia positiva prosegue), complice la mancanza di calciatori in alcuni reparti specifici. I bianconeri hanno sofferto ad esempio molto a centrocampo e sulle fasce, due zone di campo nelle quali nuovi acquisti come Di Maria e Pogba non sono riusciti a dare ancora il proprio contributo. Ecco perché il direttore sportivo della Vecchia Signora Federico Cherubini starebbe già pensando alla prossima estate con Milinokic-Savic e Mattia Zaccagni ad essere finiti sul suo taccuino.

Calciomercato Juventus, se Milinokic-Savic non rinnovasse con la Lazio i bianconeri potrebbero lanciare l'assalto

Che alla Juventus piaccia Milinkovic-Savic non è più un segreto. La compagine bianconera, a detta dello stesso agente del calciatore serbo, ha provato infatti più volte ad inserirsi per prelevare il calciatore classe '95 dalla Lazio. Lotito però, ha sempre fatto resistenza, chiedendo cifre che mai nessun club ha voluto assecondare. Ora le cose potrebbero cambiare, visto che il contratto del "Sergente" si sta avvicinando alla sua naturale scadenza, il 2024. Qualora dunque l'entourage di Milinkovic non riuscisse a trovare un accordo con il club biancoceleste per il prolungamento si aprirebbe una vera e propria asta per accaparrarselo.

Bene per il futuro ingaggio del centrocampista, male invece per Lotito che con l'avvicinarsi della scadenza del contratto dovrà per forza di cose rivedere le proprie pretese economiche (vorrebbe addirittura 100 milioni di euro per cedere il cartellino, la Juve starebbe pensando alla metà).

Juventus, oltre a Milinkovic-Savic in casa Lazio piacerebbe anche Mattia Zaccagni

La Juventus, come già accennato, oltre a Milinkovic-Savic starebbe osservando in casa Lazio anche Mattia Zaccagni. L'esterno classe '95 quest'anno sta mostrando il suo reale valore, affrontando diverse partite con quella continuità di rendimento che gli ha permesso di guadagnare una maglia negli undici titolari schierati da Maurizio Sarri.

Una caratteristica, quella della continuità, che avrebbe dunque attratto le attenzioni della formazione bianconera, che sugli esterni ha appena riabbracciato Chiesa ma che l'anno prossimo dovrà quasi certamente salutare Di Maria. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna e riportate da Juvenews, Lotito sarebbe disposto a cedere Zaccagni solo per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Savic e Zaccagni hanno valutazioni alte dunque (tra 50 e 100 il 'Sergente' e appunto 30' l'esterno italiano), tantissimi soldi certo ma non per una società come la Juventus che lo scorso inverno portò a Torino un certo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina.