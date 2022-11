Con la pausa invernale ormai alle porte, l'Inter valuta le possibili occasioni di mercato. Nelle idee dei dirigenti nerazzurri ci sarebbe la necessità di rinforzare il centrocampo vista la scadenza del contratto in programma per il 2023 di Roberto Gagliardini. La richiesta di Simone Inzaghi potrebbe essere ancora una volta Luis Alberto che non è centrale nel progetto tecnico di Maurizio Sarri e che consentirebbe ai nerazzurri di cautelarsi dinnanzi alla probabile proposta del Liverpool per Marcelo Brozovic. Discorsi aperti anche per quanto riguarda l'attacco dove, Giuseppe Marotta, potrebbe intervenire riportando in Italia Alvaro Morata dall'Atletico Madrid.

Possibile scambio con la Lazio per Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe dunque lasciare la squadra presieduta da Claudio Lotito già a gennaio. Il centrocampista vorrebbe infatti scegliere un progetto che lo veda al centro, con Simone Inzaghi che lo stima molto e che lo inserirebbe con molta tranquillità nel suo 3-5-2. Il club nerazzurro, però, non sarebbe disposto a mettere sul piatto la cifra della valutazione proposta dalla Lazio, circa 30 milioni di euro. I dirigenti potrebbero dunque proporre come contropartita tecnica il cartellino di Roberto Gagliardini anche se, difficilmente, la Lazio accetterà un calciatore che ha l'opportunità di svincolarsi a parametro zero al termine della stagione.

Il Liverpool pensa a Marcelo Brozovic

Il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe bisogno di un rinforzo per il centrocampo e sarebbe interessato alle prestazioni di Marcelo Brozovic. Il croato ha da poco rinnovato il suo contratto ed avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro. I Reds potrebbero mettere sul piatto circa 30 milioni di euro nei prossimi mesi ma la proposta non verrebbe neanche presa in considerazione dall'Inter che lo ritiene fondamentale per il progetto tecnico del futuro.

L'Atletico chiederebbe Dimarco

L'Inter sarebbe al lavoro per rinforzare anche il reparto offensivo considerate soprattutto le condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il belga potrebbe non essere confermato nella prossima stagione (è in prestito dal Chelsea) e, visto il contratto in scadenza di Edin Dzeko, si potrebbe intavolare una trattativa per ingaggiare un nuovo centravanti.

Il nome attuale sarebbe quello di Alvaro Morata che conosce molto bene Giuseppe Marotta. L'idea dell'amministratore delegato sarebbe quella di intavolare uno scambio: al riguardo si potrebbe proporre Robin Gosens che avrebbe una valutazione molto simile da circa 25 milioni di euro. L'Atletico Madrid potrebbe inoltre richiedere l'inserimento nella trattativa di Federico Dimarco, che resta però incedibile per i dirigenti milanesi.