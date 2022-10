In casa Inter potrebbe essere fatto qualcosa nella prossima sessione invernale di Calciomercato. Nonostante una rosa abbastanza ampia a disposizione di Simone Inzaghi, la società è pronta a soddisfare le richieste del proprio allenatore. Un reparto che potrebbe subire delle modiche è quello degli esterni, visto che il club potrebbe operare sia in entrata che in uscita. Un giocatore che sarebbe finito nel mirino del club meneghino è Ola Aina, con il Torino pronto a lasciarlo partire anche a gennaio, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza di contratto.

Anche la Juventus è sempre alla ricerca di innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il grande sogno della società bianconera resta Sergej Milinkovic-Savic, già accostato ai bianconeri nelle scorse sessioni di mercato. La Lazio, però, non ha mai voluto privarsene anche se qualcosa adesso potrebbe cambiare, soprattutto se non dovesse rinnovare il contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.

Inter su Ola Aina

L'Inter avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista della prossima sessione di calciomercato, soprattutto dopo un inizio di stagione altalenante. La società potrebbe intervenire sugli esterni, soprattutto se Robin Gosens dovesse essere ceduto, visto che non sta trovando molto spazio in questa prima parte di annata e già ad agosto era stato vicino alla cessione.

Il nome finito nel mirino del club meneghino sarebbe quello di Ola Aina, che piace anche per la sua duttilità, visto che al Torino ha dimostrato di essere in grado di giocare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra. I granata sono pronti a trattare la sua cessione a gennaio per non perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

In questa stagione ha giocato spesso fino ad ora, avendo collezionato sette presenze in campionato e la sua valutazione si aggira sui 5 milioni di euro. Non è da escludere uno scambio alla pari con Valentino Lazaro, attualmente in prestito proprio al Toro e fuori dai programma della società nerazzurra.

Juventus su Milinkovic-Savic

La Juventus continua a coltivare il sogno Milinkovic-Savic, accostato alla società bianconera già nelle scorse sessioni di calciomercato, con la Lazio che non ha mai voluto privarsene. Tra qualche mese le cose potrebbero cambiare, visto che il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e al momento non si parla ancora di rinnovo.

Nonostante ciò, il patron biancoceleste, Claudio Lotito, non sembra voler concedere sconti per il suo cartellino. Per trattare, infatti, il presidente chiede una cifra vicina ai 100 milioni di euro.