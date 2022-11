L'Inter sarà con ogni probabilità protagonista delle prossime sessioni di Calciomercato. Uno dei pochi giocatori che non ha convinto proprio a pieno in questa prima parte della stagione è stato Kristjan Asllani, non sempre per colpa sua visto che non ha trovato neanche tantissimo spazio e quando ha giocato ha avuto un rendimento discreto, ma non tanto eccellente da farlo definire incedibile. Proprio per questo non sarebbe da escludere una cessione il prossimo anno. Una società che avrebbe mostrato interesse per lui sarebbe la Fiorentina, alla ricerca di innesti di qualità in mezzo al campo.

Il Milan farà sicuramente qualcosa in attacco visto che Zlatan Ibrahimovic potrebbe anche dare l'addio al calcio. Non è detto, ma vista l'età l'incognita è d'obbligo e per questo i rossoneri si stanno guardando intorno. Uno dei giocatori che piacerebbe a Paolo Maldini è quello di Arkadiusz Milik.

Fiorentina su Asllani

La Fiorentina nelle prossime sessioni di calciomercato andrà alla ricerca di un rinforzo per la cabina di regia del centrocampo. Andato via Lucas Torreira, infatti, non è arrivato nessuno al suo posto, con Amrabat che viene alternato anche nel ruolo di mezzala. Per questo motivo i viola avrebbero messo gli occhi su Kristjan Asllani, centrocampista che all'Inter non sta trovando tantissimo spazio complice anche l'esplosione di Hakan Calhanoglu come vice Brozovic.

L'albanese, dunque, potrebbe anche chiedere la cessione a fine stagione qualora dovesse continuare a trovare poco spazio.

La società nerazzurra ha l'obbligo di riscatto fissato intorno ai 14 milioni di euro complessivi per la prossima stagione e, dunque, la valutazione non potrà essere inferiore a questa. Il club di Rocco Commisso, però, potrebbe provare anche ad intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Igor, difensore mancino accostato ai nerazzurri nei mesi scorsi come rinforzo per il reparto arretrato.

Viste le tante incertezze, con il prestito di Acerbi che terminerà e con i contratti di D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar (quest'ultimo è l'unico che al momento tratta il rinnovo) in scadenza, lo scambio potrebbe fare comodo al club meneghino.

Milan su Milik

Il Milan potrebbe intervenire sul mercato per rinforzare l'attacco tra gennaio e giugno.

I rossoneri stanno sondando diverse piste e tra queste ci sarebbe quella che porta a Arkadiusz Milik. La Juventus con ogni probabilità lo riscatterà dal Marsiglia per 10 milioni di euro visto che il suo valore è sicuramente superiore, ma non lo considera incedibile. Il centravanti polacco è valutato almeno tra i 20 e i 25 milioni di euro. Cifra che il club rossonero potrebbe mettere sul piatto la prossima estate, soprattutto se dovesse cedere Rafael Leao, qualora il portoghese non rinnovasse.