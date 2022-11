Fra i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus nella prossima estate ci sarebbe il portiere polacco Wojciech Szczesny, in scadenza di contratto a giugno 2024 con la società bianconera. Una sua cessione a giugno potrebbe essere quindi, per il club bianconero. l'ultima possibilità per monetizzare dal suo cartellino. Secondo alcuni rumors ci sarebbero diverse società inglesi pronte a spendere circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La Juventus starebbe lavorando già al suo sostituto, piacerebbe ad esempio molto Marco Carnesecchi (attualmente in prestito alla Cremonese), nelle ultime ore però sui media sportivi si parla soprattutto di Guglielmo Vicario dell'Empoli, come possibile rinforzo come portiere per la società bianconera.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe anticipare l'acquisto già a gennaio (per battere la concorrenza delle tante società interessate al portiere) e poi lasciarlo nella società toscana fino a giugno.

Possibile acquisto in anticipo di Vicario a gennaio da parte della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli che sta confermando anche in questa stagione le proprie capacità. Diverse prestazioni importanti gli hanno garantito anche la recente convocazione nella nazionale italiana per le amichevoli contro l'Albania e l'Austria.

Sul portiere ci sarebbe l'interesse di diverse società, per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di anticipare il suo acquisto a gennaio per battere tutti sul tempo e di lasciarlo in prestito all'Empoli fino a giugno.

La valutazione di mercato di Vicario è di circa 20 milioni di euro, più o meno la somma che la Juventus potrebbe incassare in estate dall'eventuale cessione di Wojciech Szczesny. A tal riguardo si parla da tempo sui media sportivi di un possibile trasferimento nel campionato inglese per il portiere della nazionale polacca.

Il portiere Vicario si giocherebbe il posto con Perin

In bianconero Vicario sarebbe preferito rispetto a Carnesecchi anche perché considerato già "pronto" per un posto da titolare nella Juventus.

A Torino nella prossima annata sportiva si giocherebbe il posto con Mattia Perin, che in questo inizio di stagione ha dimostrato di poter fare anche il titolare nella squadra bianconera ogni volta che è stato schierato.