In occasione di Juventus-Lazio di domenica scorsa, al momento della sostituzione, il biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic è stato applaudito dal pubblico di fede juventina, situazione che è stata evidenziata da diverse testate sportive come un apprezzamento dei tifosi bianconeri anche in chiave di Calciomercato.

Il centrocampista, che da ormai alcuni anni i rumors di stampa accostano alla Juve, si sta confermando anche in questa stagione nella Lazio come uno dei migliori giocatori del campionato: finora ha segnato tre gol fornendo 7 assist decisivi.

Il suo contratto con la società romana scade a giugno 2024, l'agente sportivo Kezman avrebbe incontrato la Lazio e sarebbe pronto ad accettare l'offerta da 5 milioni di euro a stagione, ma con l'inserimento di una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e non da 70 milioni di euro come vorrebbe la società laziale. Intanto il presidente Claudio Lotito in una recente intervista a 'Il Messaggero' ha sottolineato che non vuole vendere il suo giocatore e che per lasciarlo partire servono almeno 100 milioni di euro.

Il presidente Lotito vuole 100 milioni di euro per cedere Milinkovic-Savic

'Milinkovic-Savic? Non lo vendo, e non me ne frega nulla degli applausi. Contano i soldi, portino almeno 100 milioni per vederlo con la maglia della Juventus', sono queste le dichiarazioni di Claudio Lotito in riferimento agli applausi dell'Allianz Stadium di Torino nei confronti del centrocampista.

Un eventuale mancato prolungamento di contratto del giocatore con la Lazio significherebbe però arrivare a giugno a un anno dalla scadenza. In tal caso il suo prezzo di mercato diminuirebbe anche perché c'è il rischio che vada in scadenza di contratto a giugno 2024. Secondo alcuni rumor la Juventus sarebbe pronta a offrire 50 milioni di euro per il cartellino di Milinkovic-Savic e 6 milioni di euro a stagione al giocatore.

Sarebbe un rinforzo che andrebbe a dare ulteriore fisicità e qualità al centrocampo bianconero, oltre al fatto che il serbo garantisce ogni anno un discreto numero di gol e di assist.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà tenere conto anche delle cessioni durante il mercato di gennaio. A tal riguardo potrebbe lasciar partire Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi.

A fine stagione potrebbero lasciare diversi giocatori, in particolar modo quelli che sono in scadenza di contratto, in particolare Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Mentre avrebbe qualche possibilità in più di rinnovare Adrien Rabiot.